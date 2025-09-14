Slušaj vest

Emi nagrade svake godine okupljaju najbolje i najpoznatije u svetu televizije, pa su samim tim i događaj sa najvišim nivoom bezbednosti. Ni ovogodišnja dodela neće biti izuzetak. Večeras se u Los Anđelesu održava 77. dodela prestižnih televizijskih nagrada, ali sada je bezbednost učesnika dodatno u centru pažnje.

Bezbednosne mere za ceremoniju, koja će se održati u Pikok Teatru u kompleksu u centru Los Anđelesa, dodatno su razmotrene ove nedelje nakon smrtonosne pucnjave u kojoj je u sredu u Juti ubijen političar Čarli Kirk.

Kao i kod svakog velikog događaja, policija i organizatori pristupaju bezbednosti sa maksimalnim oprezom, ali nedavni talas političkog nasilja usmerenog ka javnim ličnostima i zvaničnicima stavio je poseban fokus na način na koji se ovakve svečanosti obezbeđuju.

Emi nagrade

Iako LAPD nije želeo da otkriva detalje o konkretnim merama, portparolka policije Dženifer Forkiš izjavila je:

"Iz bezbednosnih razloga, Odsek ne diskutuje o zaštitnim merama za posebne događaje ili javna okupljanja. Ono što mogu da uverim je da smo adekvatno raspoređeni i potpuno spremni.“

Dugogodišnja praksa visokog obezbeđenja

Godinama unazad, LAPD je na licu mesta imao SWAT tim, brojne pripadnike jedinice i snajperiste raspoređene na krovovima. Policija takođe planira prilaz vozila uz barijere koje sprečavaju moguće napade automobilima i eksplozivnim napravama.

Od napada 11. septembra, čija je 24. godišnjica obeležena ove nedelje, grad Los Anđeles primenjuje slojevite bezbednosne mere na svim najvećim događajima sa crvenim tepihom. Teatar dodatno ima sopstveno obezbeđenje koje koristi detektore metala, vizuelnu i ručnu kontrolu torbi kako bi zaštitilo goste.

emi nagrade

Televizijska akademija proverava bezbednosni plan

U svetlu Kirkovog ubistva, Televizijska akademija je ponovo razmotrila svoj bezbednosni plan za vikend. Predsednik i izvršni direktor akademije Mori Makintajer izjavio je za Variety u četvrtak:

„Apsolutno ponovo pregledamo sve naše bezbednosne planove. Čim se incident desio, naš bezbednosni tim se sastao da ponovo proveri sve detalje. U saradnji sa LAPD-om i odeljenjem za transport, želeli smo da budemo sigurni da je sve pokriveno. Uvereni smo u mere koje smo preduzeli.“

Sve ove pripreme ukazuju na to da će Emi nagrade i ove godine proteći pod strogim, ali diskretnim merama obezbeđenja, kako bi glamurozni događaj mogao da protekne bez incidenata.