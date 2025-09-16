Slušaj vest

Let avionom je sam po sebi skup način transporta, stoga ne treba ostale stvari da prepuštate slučaju. Prema mišljenju stručnjaka, vreme čekanja na poletanje može lako dovesti do dodatnih troškova tokom putovanja, odsnosno toga da ostanete bez novca.

Kako se ne biste nepotrebno hvatali za novčanik i sezonske gužve na aerodromimarešavali ugrožavajući svoj budžet usvoijite sledeće savete, piše "Insider".

Iako živimo u svetu digitalizacije, pokušajte da se oduprete plaćanju dodatnog paketa interneta, posebno ako ste u drugoj državi. Kada prođete sve gejtove, postajete zarobljena publika aerodroma, pa ste na sve spremni kako biste prekratili vreme.

Nikako ne kupujte internet jer je jako skup, a biće spor, objašnjava Kolman Kolins, bivši radnik aerodroma i savetuje da je bolje da čitate knjigu.

Elektronski uređaji

Čak ni one sitne stvari poput punjača ili slušalica ne treba da kupujete na aerodromu. Kao i internet, to može biti skuplje, kako je utvrdilo jedno istraživanje, za čak 34 odsto.

Hrana

Uvek je dobra ideja da pojedete dobar obrok pre nego što letite, ali šta god da radite, ne kupujte hranu na aerodromu. Pored jače cene, moguće je da nećete biti zadovoljni uslugom i ukusom, kao i da ćete dobiti manju porciju od očekivane.

Ne idite u menjačnicu

To je verovatno jedna od poslednjih stvari o kojima ćete razmišljati, ali nemojte menjati novac na aerodromu. Iako većina putnika dolazi nepripremljena, ukoliko se odlučite za menjanje novca na aerodromu, budite spremni na sitnu prevaru.

Kurs će biti manje povoljan nego što bi bio negde u gradu.

Lekovi

Posebno kada ste u inostranstvu, vodite računa ako kupujete lekove. Osim što se razlikuju u nazivu, takođe mogu imati drugačiju namenu.

Potrudite se da uvek od kuće ponesete lekove koji su vam potrebni.

