Stef Borer, 23-godišnja influenserka iz Nju Džrseja, poznata po svom lifestyle i putopisnom sadržaju, kao i po BookTok videima, podelila je ovaj neočekivani gest na TikToku, gde je njena objava brzo postala viralna.

U videu, koji je influenserkapodelila sa svojih milion pratilaca, pojavljuje se papirna salveta sa napisanom porukom. "Video sam ceo svet i ti si najlepša žena na svetu." Poruka je bila potpisana, ali potpis je bio nečitak.

Uz snimak, Stef je napisala: "Sedim na aerodromu i pilot mi je upravo ostavio ovo na stolu i otišao." Dodala je i da nije uspela ni da mu vidi lice.

Njena objava ubrzo je eksplodirala na TikToku, sakupivši 7,4 miliona pregleda i više od 1,2 miliona lajkova. Naravno, komentari su počeli da pljušte.

"On sigurno ima ženu i petoro dece," napisao je jedan korisnik. "Nije ostavio broj jer je nečiji muž," komentarisao je drugi, dodajući crvenu zastavicu kao upozorenje. "Zamišljam da ima tri porodice u tri različite države," dodao je treći.

Mnogi su se složili da ovaj pilot verovatno nije prvi put izveo ovaj potez.

"Imam osećaj da samo nosi GOMILU ovih ceduljica u dežpu," napisao je jedan korisnik. "Beži od njega! Sigurno koristi ovu foru u svakom gradu," nadovezao se drugi.

Međutim, kako Stef nije snimala sebe u prvom videu gde je pokazivala salvetu s porukom niko nije bio siguran ni kako ona izgleda. Ipak, nakon ovog viralnog videa Stef je okačila snimak gde snima sebe u prvom planu i ljudi su masovno počeli da komentarišu: "Sada u potpunosti razumemo pilota!"

