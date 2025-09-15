Slušaj vest

Mnogi diplomci sanjaju o pronalasku savršenog posla i prvim koracima u karijeri. Iako većina misli da je spremna za svet rada, jedan aspekt za koji 21-godišnja Marija Krou nije bila spremna jeste koliko se kancelarijski posao razlikuje od svega što je dotad iskusila.

Marija je veći deo svoje adolescencije provela radeći u ugostiteljstvu, gde je uživala u stalnoj interakciji s ljudima. Diplomirala je u maju 2025, a samo nedelju dana kasnije dobila je svoju prvu profesionalnu ulogu koordinatorke prodaje u luksuznom hotelu. Činilo se da su joj sve mogućnosti otvorene, sve dok se nije suočila sa stvarnošću.

Šok kancelarijske svakodnevnice

Iako uživa u svojoj ulozi, Marija, koja živi u Južnoj Karolini u Americi, nije ni slutila koliko će kancelarijski posao biti drugačiji.

"Jedno od najvećih iznenađenja kada sam počela da radim puno radno vreme bio je nedostatak ljudske interakcije i osećaj da sam vezana za sto", rekla je.

Svoja razmišljanja podelila je na TikToku, gde je objasnila da je prelazak iz škole na posao s punim radnim vremenom mnogo teži nego što je zamišljala.

Njen video brzo je postao viralan, prikupivši više od 218.000 pregleda.

Posao je iscrpeo na potpuno nov način

"Ništa vas neće pripremiti na to da sedite za stolom ceo dan", napisala je u videu koji je privukao pažnju mnogih, a onda je dodala:

"Brzo sam naučila da moja uloga izgleda veoma drugačije od onoga što sam očekivala. Budući da je to početna pozicija, ne dobijam priliku da direktno prodajem; umesto toga, prvenstveno preuzimam potencijalne klijente i upravljam unosom podataka."

Najveći šok za Mariju bila je statičnost posla. U njenim prethodnim poslovima, pa čak i na fakultetu, sve je bilo fleksibilnije. Korporativni svet pokazao se daleko strukturiranijim, što ju je ostavilo iscrpljenom na potpuno nov način. Navikla je da bude u pokretu i da upravlja rasporedom koji se stalno menja, a sada je svaki dan bio strogo regulisan.

I drugi iz Gen Z se složili s njim

Nakon objave videa, ohrabrile su je brojne poruke i komentari podrške od same Generacije Z. Mnogi korisnici podelili su sopstvena iskustva i navike koje su im pomogle, poput kratkih šetnji ili pauza od ekrana.

"Potpuno se slažem, i čini se da ne postoji alternativna opcija koja još uvek plaća i pruža beneficije", napisao je jedan.

Drugi je dodao: "Najgore je što na kraju sve svoje obaveze gurate za vikend jer ste preumorni nakon posla."

