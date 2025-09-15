da li ste znali?

Mitovi su zanimljiv društveni fenomen – šire se brzo, poput zaraze, i opstaju generacijama, iako često nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. Mnogi od nas odrasli su verujući u različite zablude, a vlasnici kućnih ljubimaca nisu izuzetak.

Kada je reč o psima, postoji čitav niz tvrdnji koje su se toliko puta ponovile da su postale opšteprihvaćene – iako nisu tačne. Upravo zato veterinar dr Adam Kristman odlučio je da razjasni najčešće zablude koje svakodnevno čuje u svojoj praksi. Na svom popularnom TikTok profilu objavio je video u kojem objašnjava osam najraširenijih mitova o psima.

Iako naglašava da se za svaki zdravstveni problem treba obratiti veterinaru, ovaj edukativni snimak podseća da ne treba verovati svemu što čujemo.

1. Topao i suv nos ne znači da je pas bolestan

Jedna od najčešćih zabluda jeste da je pas sigurno bolestan ako ima topao i suv nos. Ovo jednostavno nije tačno – temperatura pseće njuške prirodno se menja tokom dana. Mnogo je važnije posmatrati ponašanje psa, jer upravo to najbolje ukazuje na njegovo zdravstveno stanje.

2. Beli luk ne odbija parazite – može biti otrovan

Popularno verovanje da beli luk tera buve i krpelje nije samo netačno, već i opasno. Beli luk je otrovan za pse i može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući anemiju.

3. Ne postoje potpuno hipoalergene pasmine pasa

Nijedna pasmina nije 100% bezbedna za osobe koje pate od alergija Foto: Anna Averianova / Alamy / Profimedia

Iako se neke rase manje linjaju i proizvode manje dlaka, svi psi proizvode alergene (npr. preko pljuvačke, kože i urina), pa nijedna pasmina nije 100% bezbedna za osobe koje pate od alergija.

4. Psi i dalje moraju da se vakcinišu i kad odrastu

Još jedan čest mit je da su psu potrebne vakcine samo dok je štene. Istina je da su redovna vakcinisanja ključna za zaštitu od bolesti poput besnila, parvovirusa i drugih opasnih infekcija.

5. Pseća usta nisu "čistija" od ljudskih

Postoji raširena tvrdnja da su usta pasa čistija od ljudskih, ali to nije tačno. Pseća usna duplja sadrži mnoštvo bakterija, od kojih neke mogu biti opasne i za ljude.

6. "Jedna pseća godina = sedam ljudskih" je mit

Ideja da jedna pseća godina odgovara sedam ljudskih godina nije precizna. Starenje psa zavisi od veličine, pasmine i genetike – veliki psi često stare brže od manjih rasa, pa ova formula ne može da se primeni na sve jedinstveno.

Starenje psa zavisi od veličine, pasmine i genetike Foto: New Africa/Shutterstock

7. Pas ne mora da cvili da bi bio u bolu

Još jedna velika zabluda je da pas nije u bolu ako ne cvili. U stvarnosti, psi vrlo često prikrivaju bol i nelagodnost. Znakovi mogu biti suptilni – povlačenje u sebe, smanjen apetit, promene u ponašanju.

8. Stari pas može da nauči nove trikove

Poznata uzrečica "stari pas ne može da nauči nove trikove" – nije tačna. Dr Kristman naglašava: - Naravno da može, samo trebamo biti strpljivi i uložiti trud.

Video dr Adama Kristmana ne samo da razbija uvrežene zablude, već i poziva vlasnike pasa da razmišljaju kritički i postavljaju pitanja. Mitovi mogu biti zabavni, ali kada je reč o zdravlju naših ljubimaca – samo istina je važna.

