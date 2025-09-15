Slušaj vest

Ako se pristetite te daleke 2020, sigurno nemate utisak kao da je to bilo pre pune četiri godine. Ipak, samo nas nekoliko meseci deli od pet godina nakon početka sadašnje decenije. Mnogo toga se dogodilo od 2020, ali mnogi ljudi se osećaju kao da gotovo uopšte nije prošlo toliko vremena.

Jedna teorija kaže da su nas događaji iz 2020. još više odvojili od stvarnog sveta i više uronili u digitalni svet, a tako zapravo imamo osećaj da poslednje četiri godine uopšte nisu bilo toliko stvarne.

Postoji i teorija o "dobu karantina", zbog koje se osećamo kao da imamo različite godine od stvarnog broja godina koje smo proživeli. Na primer, neko od 30 godina, imao je 25 godina kada je počela pandemija i možda se u nekoliko navrata zapitao gde je nestala zadnja polovina njegovih 20-ih.

Neko drugi sada je predložio još jednu teoriju zašto se čini da vreme teče brže od 2020, a zove se "teorija percepcije vremena".

Tiktoker Tomas Maligan rekao je: "Tokom našeg života način na koji naš mozak percipira vreme zapravo se menja. Ovde je u igri nekoliko različitih stvari. Jedna je najočitija, na vaš prvi rođendan jedna godina čini 100 odsto vašeg života."

Nastavio je: "Do druge godine, jedna godina čini 50 odsto vašeg života. Do trenutka kada napunite 20 godina, jedna godina čini pet odsto vašeg života."

Suština je - što ste stariji, to se više čini da se vreme ubrzava kako se menja naša percepcija o njemu. Vratite se u mislima u školske dane kada se polugodište činilo kao da traje zauvek, a sada je samo nekoliko meseci na kalendaru i možda se pitate zašto se činilo tako dugim.

Sama hronologija se nije promenila i ide i dalje istim tempom, samo što ste kroz život dalje odmakli nego što ste bili 2020, a samim tim i vaša ideja o tome koliko je duga godina u vašem životu, prilično se smanjila.

Jezivo, zar ne? Srećom, Tomas je ponudio i svojevrsno rešenje, a to je učiniti svoj život što je moguće zanimljivijim i takvim ga održati što je duže moguće.

Kažu da vreme leti dok se zabavljaš, ali kad se prisetite nekih prošlih trenutaka, najživopisnije se sećate onih trenutaka u kojima ste radili nešto stvarno jedinstveno i zanimljivo, dok vreme između njih, posvećeno normalnoj rutini, sada se čini kao da je prošlo u trenu.

