Slušaj vest

Dnevni horoskop za 16. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog utorka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sastanak sa saradnicima će biti uspešan, ali može potrajati duže od očekivanog. Iscrpljujući pregovori. Ozbiljnim razgovorom ćete prevazići problem u vezi s partnerom. Situacija će brzo početi da se poboljšava. Potrebni su samo strpljenje i razumevanje. Problem sa žučnom kesom.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Proširićete krug saradnika iz inostranstva i sklopiti unosnu saradnju. Pa ipak, početak može malo kasniti. Nalazite se pred odlukom da li da se pomirite s bivšim partnerom i pređete preko svega. Dobro razmislite, jer i sami znate da se partner neće promeniti. Izmenite režim ishrane.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imate osećaj kao da su se svi urotili protiv vas. Najmudrije bi bilo da se povučete i samo radite svoj posao. Partner kao da sumnja u vas, a vi to smatrate uvredom. Na vreme treba ispraviti tu nepravdu. Ne dozvolite da tišina zavlada među vama. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi povoljne vesti u vezi s novom poslovnom ponudom. Pa ipak, to će zahtevati dodatno usavršavanje i dosta truda. Susret sa atraktivnom osobom na nekoj zabavi nakon izvesnog vremena prerašće u nešto mnogo više. Poremećaj rada hormona, obratite se endokrinologu.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nije preporučljivo da danas povučete rizičan poslovni potez. Oslonite se na članove tima ili ostavite odluku za kasnije. Dopada vam se osoba koju ste upoznali preko društvenih mreža, ali se ponaša vrlo distancirano. Moguće da je to samo maska. Obucite se slojevito, zbog promenljivog vremena.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nalazite se u dilemi zbog nove poslovne ponude. Bolje sačekajte da vam vreme pokaže pravac u daljoj karijeri. Previše obaveza vas je udaljilo od partnera, ali ćete se potruditi da sve to nadoknadite. Više se krećite. Lenji ste za veću aktivnost. Kilogrami se gomilaju.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko imate u planu da se osamostalite ili da se udružite s nekim kako biste razvili privatni biznis, mnogo toga će vam poći od ruke. Slobodne Vage se nalaze u dilemi, dopadaju im se dve osobe. Budite realni u proceni. Nervoza, a lečite je unosom veće količine slatkiša.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj period vam donosi uspešno sklapanje sporazuma o dugoročnoj saradnji, i to posebno u trgovini i kreativnim zanimanjima. Osoba s kojom ste počeli da se viđate sve više vas oduševljava. Moguć je početak ozbiljne veze. Spazam mišića, neophodna je veća količina magnezijuma.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezaposleni Strelčevi mogu da dobiju dobru poslovnu ponudu za honorarnu saradnju ili rad preko interneta. Neslaganje u vezi s rešenjem bitnih pitanja u okviru porodice može u potpunosti da vas izbaci iz takta. Nadutost, teže izbacivanje vode iz organizma.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas podrška veoma moćne i uticajne osobe, tako da možete prezentovati svoje kreativne ideje i javno nastupati. Ovaj period može vam vratiti jednu simpatiju iz prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Reumatske tegobe. Moguće su degenerativne promene.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Postići ćete uspeh zahvaljujući kreativnosti i inventivnim idejama. U ovom periodu možete ostvariti veliki dobitak. Partner ispoljava sumnje prema vama. Međutim, njegova potreba za kontrolom guši vašu slobodu i čini vas rezigniranim. Recite mu otvoreno šta vas muči. Ukočenost vratnog dela kičme.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U ovom periodu najbolje će proći Ribe koje rade preko interneta ili se bave informatičkim tehnologijama. Ovaj dan može vam doneti osećaj da vas partner ne shvata. Neophodan je razgovor. Više se krećite. Prijao bi vam odlazak na odmor, potrebno vam je samo da se izmestite.