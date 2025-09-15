Slušaj vest

Francuska je nedavno predložila zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina, kao i uvođenje digitalnog policijskog časa za one od 15 do 18 godina zbog lošeg uticaja na zdravlje mladih. Povod za ove mere bila je i tužba grupe roditelja protiv TikToka, podneta krajem prošle godine, zbog sadržaja koji može decu navesti na suicid.

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otvorena je važna tema o opasnostima koje društvene mreže nose za decu i mlade, o čemu je govorila psiholog Snežana Anđelić. Ona je istakla da razume pokušaj francuskih vlasti da zaštite decu, ali je naglasila da zabrana nije adekvatan način.

- Nisam sigurna da je zabrana adekvatan način. Do sad se sve što se zabranilo obično loše završilo. Mnogo bolji način je edukacija dece i otvoren razgovor o tome - rekla je Anđelić, dodajući da deca moraju da nauče kako da koriste mreže, da razviju samokontrolu i sposobnost da zaštite i sebe i druge.

Psihološkinja je naglasila da problem nije smeo ni da uđe u svet mladih, jer sada, kada su mreže već prisutne, povratka nema.

- Vi ne možete prvo da otvorite širom vrata bez zabrana i edukacije, da deci date svet koji ni odrasli ne znaju da hendluju, a onda da kažete sad je kraj. Deca će naići na mreže, bile im zabranjene ili ne. Zato ih moramo naučiti kako da odgovaraju i kako da komuniciraju - objasnila je ona.

Govoreći o posledicama, Anđelić je navela primer devojčice čije su lažne fotografije osvanule na mrežama.

- Objavljena je montirana fotografija gde je ona naga. Ona je bila premala da se s tim izbori. Nije znala kako da reaguje i želela je da nestane. To je ozbiljno zlostavljanje i ozbiljan problem - rekla je.

Posebno je naglasila opasnost sekundarne traumatizacije, kada deca gledaju brutalne snimke nasilja i ubistava.

- Onog trenutka kad posmatrate takav sadržaj, doživljavate traumu kao da ste bili na licu mesta. To može da izazove teška psihološka stanja - upozorila je Anđelić.

Govoreći o odgovornosti roditelja, ona je naglasila da deca danas nemaju strah od autoriteta, što dodatno otežava kontrolu.

- Nekada je postojao zdrav strah od roditelja i autoriteta. Danas dete može da kaže neću i to je kraj. Time gubimo decu, jer njima treba sigurnost autoriteta. Dete mora da zna da je mama autoritet, da je tata autoritet, da učitelj mora da se posluša. To je nestalo i zato roditelji često osećaju bespomoćnost - rekla je Snežana Anđelić.

