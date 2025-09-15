Slušaj vest

Više od tri meseca nakon što je nestao i proveo devet dana izgubljen u Himalajima, 44-godišnji Samuel Vengrinovič i dalje sabira utiske o svom čudesnom preživljavanju.

"Kao da sam imao sopstvenu sahranu i video svu ljubav prijatelja i porodice – ali uz mali obrt na kraju, jer sam preživeo,“ rekao je za People.

Kratak izlet pretvoren u noćnu moru

Jutro 6. juna započelo je bezazleno: Samuel i prijatelj iz Holandije krenuli su u planinarenje blizu Dharamsale, verujući da ih čeka lagana šetnja. Bez telefona i osnovne opreme, krenuli su ka ledeničkoj dolini. Kada je gusta magla progutala planinu, izgubio je iz vida saputnike i pokušao sam da pronađe put nazad.

Umesto povratka u kamp, svaki pokušaj spuštanja završavao se strmim liticama. Dok je prelazio s kamena na kamen u nadi da će pronaći prolaz, pao je gotovo 30 metara, slomivši ruku, zglob i kost u stopalu.

"Pokušao sam da ustanem i vrisnuo od bola. Shvatio sam da ću tu spavati, na ivici litice,“ priseća se.

Borba za opstanak

U danima koji su usledili, povređen i bez hrane, kretao se niz planinu prateći reku u nadi da će naići na naselje. Jeo je bube i divlje bobice, vadio biljke da izvuče vlagu i pio sopstvenu mokraću kako bi preživeo. Kada je kiša konačno pala, sakupio je litar vode u jakni.

"Tada sam znao – Bog je sa mnom. To je bio moj drugi početak.“

Spavao je gde je mogao, na ravnim delovima tla, prateći životinjske staze i boreći se s bolom. Osmog dana video je helikopter, ali nije znao da zapravo traži njega. Tek devetog dana ugledao je selo preko klisure i počeo da doziva u pomoć. Tri muškarca su ga čula i uspela da ga spasu.

"To je bio prvi trenutak kada sam shvatio da nisam sam,“ rekao je.

Povratak kući i nova snaga

Vengrinovič je proveo 17 dana u indijskoj bolnici, podvrgnut operacijama zbog povreda ramena, kolena i ruke. Njegova porodica pokrenula je GoFundMe kampanju za troškove potrage i lečenja. Danas se oporavlja u Palm Koustu na Floridi, gde ide na fizikalnu terapiju pet puta nedeljno i polako vraća snagu.

Pre nego što se izgubio, u Indiji je snimio elektronsku numeru pod nazivom I’m Free, koja je sada dobila novo značenje.

"Slobodan sam od negativnosti i patnje,“ kaže.

"Ovaj događaj je vrhunac mog duhovnog traganja. Preživeo sam devet dana u planinama – sada znam da ništa ne može da me zaustavi.“

Dodaje da mu vera i optimizam nikada nisu dozvolili da posumnja u ishod:

"Osećao sam Božje prisustvo svakog trenutka. Lekcija iz ovoga je – nikada nemojte sami sebe osuđivati. Čak i kada je teško, ostanite pozitivni.“