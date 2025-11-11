Slušaj vest

Najlepšu grčku ljubavnu pesmu "Ne ljuti se na mene, oko moje" (Mi Mou Thimonis Matia Mou) napisao je Srbin svojoj devojci Hondrojanis Haru na Krfu, spremajući se da krene na Solunski front. Na te stihove preko stotinu godina niko nije ravnodušan.

Teška sudbina zadesila je srpski narod tokom Prvog svetskog rata. Kada su pod pritiskom Bugarske i Nemačke vojnici morali da se povuku iz svoje zemlje, dočekani su na ostrvu Krf od strane lokalnog grčkog stanovništva.

Solunski front Foto: Arhiva

O prijateljskom odnosu meštana prema srpskoj vojsci zna se mnogo. Poznato je da su se u to vreme brojni srpski vojnici ženili Grkinjama. Na primer, vlasnik hotela "Bela Venecija" na Krfu, u kome je bila smeštena srpska vlada, udao je sve tri svoje ćerke za Srbe.

Kako za ljubav ne postoje granice, baš u tim strašnim vremenima za naš narod, zavoleli su se jedan srpski vojnik i Grkinja Haru.

Ovog mladića je primarna dužnost prema otadžbini odvojila od voljene. Naime, morao je da krene u proboj Solunskog fronta. Svestan da se verovatno nikada neće vratiti, u jednom pismu poslao joj je reči koje će postati sinonim za tragičnu ljubav.

Hondrojanis Haru ih potom pretvara u stihove, koje je otpevao jedan od najboljih grčkih interpetatora Jorgos Dalaras.

Reči pesme iskazuju duboku naklonost i nostalgiju, ali i to da je dužnost i lojalnost otadžbini i svom narodu stavljena ispred sopstvenog života i emocija. U originalnoj verziji prepisa vojnik obećava svojoj dragoj da će se, ako ne preživi, vratiti njoj u obliku ptice. Zato je moli da se ne ljuti i da otvori svoje prozore…

Poznato je da su u to vreme mnogi srpski vojnici ženili meštankama, čak i budući ministar spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije, Aleksandar Cincar Marković, bio je oženjen Krfljankom Idalijom.

Klikom na link saznajte kako je nastala pesma "Dimitrijo, sine Mitre".

A kakva je tadašnja veza grčkog i našeg naroda bila u potpunosti oslikava pismo jedne žene sa Krfa upućene srpskom oficiru:

"Krf je onakav kakav je bio pre 1915. godine. Meni čak izgleda i gori nego pre. Nem je, pust i ne peva više. Vi ste stalno pevali i na vaš žagor bila sam se toliko navikla. Mogli bi me smatrati za neprijatelja vašeg naroda, jer sam priželjkivala da se što kasnije vratite u svoju otadžbinu. Bili ste ovde da pokažete šta je život i otišli, a nas ostavili da patimo. Opet ćemo biti usamljene u društvu namrštenih lica, razgovora o novcu, opkoljene do smrti strašnom vodom, jer dalje ne možemo. Blago onim devojkama koje su Srbi odveli odavde i spasili života na ovom ljubavnom ostrvu, punom sunca i čempresa, ali bez ljudi i ljubavi", napisala je.

U Solunu na Zejtinliku nalazi se srpsko groblje na kojem su sahranjeni vojnici koji su dali svoj život za otažbinu na frontu.

Prevod pesme "Mi Mou Thimonis Matia Mou" na srpski jezik Ne ljuti se na mene, oko moje kad odlazim u tuđinu ptica ću postati i doleteti opet da sam blizu tebe. Otvori prozore svoje plava princezo moja i sa slatkim osmehom poželi mi laku noć Ne ljuti se na mene, oko moje sada kad ću da odem i dođi na kratko da te vidim na rastanku Otvori prozore svoje plava princezo moja i sa slatkim osmehom poželi mi laku noć

Bonus video: Ovako je nastala pesma "S namerom dođoh u veliki grad"