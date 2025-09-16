Slušaj vest

Obožavaoci Labubua uskoro će dobiti pravu poslasticu! Kineska kompanija Pop Mart, koja je stvorila i masovno proizvela ovog megapopularnog junaka, širi Labubu svet novim kolekcijama – mini vinilnim privešcima i premijum plišanim modelom.

Labubu, delo umetnika i ilustratora Kasinga Lunga, prepoznatljiv je po šiljatim ušima i oštrim zubima, a sada dobija još ekskluzivnija izdanja. Nova kolekcija, koja je zvanično dostupna od 29. avgusta, donosi mini priveške Monsters Pin For Love serije sa iznenađenjem u svakoj blind-box kutiji, kao i luksuzni plišani model Rock the Universe sa dugom, mekanom i raskošnom dlakom – posebno namenjen ozbiljnim kolekcionarima.

Premijum plišani Labubu: luksuz za kolekcionare

Rock the Universe plush razlikuje se od prethodnih verzija zahvaljujući znatno mekšoj i luksuznijoj teksturi. Svaki primerak krasi pažljivo izrađena ogrlica od bisera i legure u obliku srca, dok jedinstvene šare boja čine da je svaki komad zaista unikat. Ovaj model namenjen je kolekcionarima koji cene ekskluzivnost i detaljnu izradu.

Mini privešci: stil i iznenađenje u malom pakovanju

Novi privešci iz serije Monsters Pin For Love donose hrabre, abecedom inspirisane boje i spoj mode i trendova. Mogu se kupiti pojedinačno, po ceni od 18,99 dolara, ili u blind-box izdanju, gde svaka kutija krije novo iznenađenje.

Za ljubitelje koji žele da Labubua nose svuda sa sobom, dostupna su i prenosiva mini izdanja po ceni od 22,99 dolara – lagana, praktična i savršena za svakodnevnu upotrebu.

Pogledajte u galeriji primerke koji su već zaludeli svet:

Pop Mart beleži ogroman poslovni uspeh

Ove kolekcije stižu nakon što je Pop Mart objavio impresivne finansijske rezultate za prvu polovinu godine. Dobit kompanije skočila je za gotovo 400%, dok je prihod porastao preko 200%, dostigavši 1,93 milijarde dolara. Posebno se ističe rast u regionima – prihod u Azijsko-pacifičkom području porastao je više od 250%, dok je u Americi skočio za neverovatnih 1.000%.

