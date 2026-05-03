Slušaj vest

Na popularnoj Instagram stranici "Dnevna doza pravopisa" nedavno je objavljen spisak od 27 reči koje većina govornika srpskog jezika uporno izgovara pogrešno.

Ako mislite da ste vi izuzetak – hajde da proverimo!

Pripremite se za tačno štrikliranje reči. Nikako za štikliranje.

Znate li onu pastu za zube koju mnogi i danas nazivaju kaladont? E pa, greška. Pravilno je kalodont.

Još jedna zamka krije se u reči koju retko koristimo – glagol je inscenirati, a ne iscenirati. Možda zvuči nezgrapno, ali to je ispravno.

U poslednje vreme često se može čuti i reč delikvent. Međutim, jedino tačno je delinkvent.

A ako ste imali sreće da se opustite u toploj vodi, setite se: nije đakuzi, nego džakuzi.

Dame, vaša večita dilema oko garderobe možda će postati još veća – ali bar znajte da nosite brusthalter, a ne brushalter. Kada posegnete za šminkom, nemojte reći kreon. Pravilno je krejon.

A gospoda koja maštaju o vožnji skupocenih kola – zapamtite, nije lambordžini, nego lamborgini.

Na nogama su vam pantofle, a uz njih ide šoljica kapučina – nikako patofne i kapućino.

Česta greška je i garnišna. Pravilno je karniša.

A što se mode tiče – svi znamo za luksuznu marku Versače. Dakle, "č", nikako Versaće.

Ako vam se pojavio šlauf, onda imate problem sa pravopisom. Ako je ipak šlauh, to znači da imate problem s kilogramima.

Na listi zabranjenih pogrešnih oblika nalaze se i sledeći:

maršruta (ne maršuta),

seksepil (ne seksipil),

nahtkasna (ne natkasna),

rolšue (ne rošule),

rajsferšlus (ne rajferšlus),

rejon (ne reon),

demanti (ne demant),

prefrigan (ne prefigan),

iglu (ne iglo),

hohštapler (ne hoštapler),

katolikinja (ne katolkinja).

Nije potrebno da budete doktorand (ne doktorant) da biste zapamtili ove razlike, niti će vas uhapsiti milicioner – pardon, pravilno je milicionar.

I za kraj, mala poruka svakome ko želi da govori i piše pravilno: Razumej ova pravila. A ne – razumi.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

VIDEO: Tramp sam piše tvitove: