Gotovo je okrutno prikladno da je strah od dugih reči nazvan jednom od najdužih reči u jeziku: hipopotomonstroseskvipedaliofobija. Ova reč od 36 slova u engleskom jeziku, a 34 u srpskom, sama po sebi deluje kao šala jer može da izazove upravo onu anksioznost koju opisuje. Ovaj lingvistički paradoks otvara pitanja o tome kako jezik oblikuje naše razumevanje straha, ali i pokazuje koliko naše reči mogu da budu hirovite, piše Bored Panda.

Poslednjih godina je ovaj pojam postao zanimljivost pop kulture, pojavljujući se u ozbiljnim raspravama i viralnim, duhovitim objavama. Iako je malo verovatno da ćete hipopotomonstroseskvipedaliofobiju čuti u svakodnevnom razgovoru zbog njene apsurdne dužine, ona ima intrigantne lingvističke korene i iznenađujuće bogatu prisutnost u medijima, ističući zamagljenu granicu između stvarnih psiholoških problema i šaljivih načina na koje na njih reagujemo.

Šta je strah od dugih reči?

Hipopotomonstroseskvipedaliofobija, koja se ponekad skraćuje na seskvipedalofobija, opisuje intenzivan strah ili napetost izazvanu susretom s dugim rečima, bilo pri čitanju ili u razgovoru. Portal Psych Central je 2022. godine napomenuo da Američko psihijatrijsko udruženje nije zvanično priznalo ovaj pojam u svom priručniku DSM-5, što može da dovede do toga da ljudi pogrešno identifikuju svoje simptome kao opštu anksioznost.

Ova fobija se često navodi među neobičnijim stanjima, poput straha od kose ili večernjih zabava. Ipak, dok neke čudne fobije izazivaju znatiželju, ovu mnogi odbacuju. Neki psiholozi je, međutim, smatraju oblikom socijalne fobije s ozbiljnim emocionalnim posledicama, a budući da je mnogi smatraju iracionalnom, ljudi koji je doživljavaju često nemaju pristup korisnim strategijama suočavanja.

Najokrutnije ime u psihologiji?

Časopis BBC Science Focus izvestio je 2023. da se koreni reči mogu pratiti do rimskog pesnika Horacija, koji je u prvom veku pre Krista koristio izraz "sesquipedalia verba" kako bi ismejao preduge reči u poeziji. Moderni pojam spaja delove drugih reči koje zvuče grandiozno - "hippopotamus" (nilski konj), "monstrous" (čudovišan) i "sesquipedalian" (dugačak) - te se završava s "phobia" (fobija).

Pesnikinji Aime Nezhukumatathil pripisuje se kovanje pune verzije 2000. godine. Iako neki teoretišu da je njena odluka da reč učini još dužom bila nameran ubod u akademsku pretencioznost, ona svoju nameru nikada nije potvrdila. Ipak, opšta teorija sugeriše da reč služi kao zaigran, ali oštar komentar o tome kako jezik može da razotkrije naše ranjivosti.

Kad se nauka susretne s mim kulturom

Nije iznenađujuće da je strah od dugih reči privukao pažnju, a nedavno je postao i viralan. TikTok je prvi prigrlio šalu, s videozapisima koji se rugaju kontrodikciji duge reči koja izaziva strah. Platforma X zabeležila je suptilne šale, dok se rečnik Merriam-Webster oglasio tako što uopšte nije zvanično priznao reč.

Platforme poput Reddita i Instagrama takođe su fobiju pretvorile u predmet humora, uglavnom se fokusirajući na apsurdnost samog pojma. Reč se pojavila i u epizodi serije "Wizards of Waverly Place", te u knjizi "The Colossal Book of Incredible Facts For Curious Minds" iz 2023. godine. Zanimljivo je da nijedna slavna osoba nije javno otkrila da ima ovu fobiju, što možda doprinosi stigmi.

Neprijatna stvarnost

Za ljude s ovom fobijom, ime možda jeste smešno, ali iskustvo nije. Verywell Health izveštava da se neki pojedinci potpuno blokiraju kada se suoče s dugim rečima, što može da ometa svakodnevne aktivnosti poput čitanja, pisanja ili javnog govora.

Iako duge reči ne predstavljaju fizičku pretnju, anksioznost koju izazivaju može da proizvede stvarne simptome: drhtanje, glavobolje i znojenje. Lečenje je ograničeno, a stručnjaci sugerišu da bi kognitivno-bihevioralna terapija, metoda bazirana na izlaganju, mogla da pomogne. Ne postoje recenzirane studije o tome koliko je ova fobija česta, pa je moguće da mnogi koji je imaju to ni ne prepoznaju.

Pronalaženje humora u fobiji

Neki smatraju da im humor pomaže u suočavanju sa strahom, dok ga drugi, razumljivo, ne vide smešnim. Na Redditu je zajednica posvećena rečima više puta analizirala pojam, uvek iz znatiželje, a ne okrutnosti. Ime ove fobije možda je apsurdno, ali je pomoglo u podizanju svesti. Ta mešavina nauke i humora ono je što najviše fascinira ljude.

Reč zasmejava, ali ih takođe tera da se suoče sa stvarnim i nedovoljno raspravljanim oblikom anksioznosti. Neizvesno je koliko će se budućih istraživanja fokusirati na ovo stanje, ali ako smešno duga reč izazove empatiju, mogla bi da odigra iznenađujuće korisnu ulogu u obrazovanju o mentalnom zdravlju.

