Na prvi pogled deluju samouvereno i nedodirljivo, kao da ih ništa ne može uzdrmati. Međutim, iza te uzdržane spoljašnjosti krije se more emocija koje ne žele olako da pokažu. Umesto da priznaju koliko im je stalo, često biraju hladan ton i distancu, uveravajući sebe da je tako sigurnije. Njihova hladnoća je samo oklop, i samo retki uspeju da ga probiju.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije sve osećaju duboko i intenzivno, ali to retko pokazuju. Kada osete da bi mogle biti povređene, postaju hladne i distancirane, kao da ih ništa ne dotiče. Ipak, iza te fasade krije se srce koje gori jače nego što iko može da zamisli.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi u ljubavi žele da zadrže kontrolu, a iskazivanje emocija za njih znači pokazivanje ranjivosti. Zato često glume hladnokrvnost dok se u njima vodi borba između želje za bliskošću i potrebe da ostanu zaštićeni. Njihov miran spoljašnji izgled često skriva buru osećanja.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device analiziraju svaku sitnicu, uključujući i sopstvene emocije, što ih čini vrlo opreznim kada treba da pokažu nežnost. Kada se osećaju nesigurno, povlače se i deluju hladno, iako u suštini samo traže bezbedan način da pokažu koliko im je stalo.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije vole svoju slobodu i teško podnose osećaj da bi mogle da izgube sebe u vezi. Kada ih emocije preplave, radije se ponašaju hladno i distancirano, iako duboko u sebi osećaju snažnu povezanost. Njihova hladnoća je samo privremeni štit.

