Na svom Instagram profilu, gde često deli poruke sa vernicima,Otac Predrag Popović osvrnuo se na vest koja je potresla hrišćanski svet: ubistvo poznatog propovednika Čarlija Kirka.

Uznemirujuća vest na veliki praznik

Otac Predrag je naglasio da se tragedija dogodila upravo na dan Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Rečeno je da je Čarli Kirk ubijen snajperskim hicem dok je održavao konferenciju pred publikom od nekoliko hiljada ljudi. Lekari su pokušali da ga spasu, ali „sve je bilo uzalud“. Vladala je velika tišina – supruga i dve male ćerke bile su prisutne i svedoci su događaja.

Poruka: Istina, hrabrost i vera

Otac Predrag govori o teškoćama koje danas prate one koji javno govore o hrišćanskim vrednostima:

- Znamo da svet u zlu leži i da јe propovedati istinu veoma teško i neisplativo danas. Ako se uzme na to zavist, onda možemo shvatiti zašto takvih nema više. Istina јe Hristos! Braniti i govoriti istinu znači propovedati Hrista i ono šta јe On govorio. I mnogi misionari su platili glavom svoјe propovedi i to treba da zna svaki koјi istupa pred ljude u јavnost i da bude spreman na to.

Veliki јe poraz ovo što se dešava, poraz ljudskosti i čovečanstva. Licemerni Zapad propagira prava na veru i slobodu za sve a sa druge strane hrišćani se love kao životinje. U Engleskoј ako stanete i pomolite se u sebi završićete u zatvoru јer policiјa prilazi i ispituјe vas i ako kažete da se molite Bogu oni vas odmah privode, a sa druge strane vam ne brane da budete pas ili bilo šta drugo.

Čarli јe јedan od dobrih koјi se borio za dobro i na kraјu to platio glavom. I eto baš kao i sveti Јovan Krstitelj koјi јe za istinu izgubio glavu. Dragi moјi, neka nam ovo ne bude na strah već na hrabrost da idemo tim putem јer samo takav put vodi u večnu slavu. Јuče rekoh da ovaј svet ima mnogo problema ali samo јedno rešenje, a to јe Gospod naš Isus Hristos. On јe put, istina i život. Ko u Njega veruјe taј neće hoditi u tami. Hristos Vaskrse, napisao je Otac Predrag.

Podsetimo, Čarli Kirk ubijen je 10. septembra ove godine, nakon što je pogođen je u vrat jednim hicem ispaljenim s udaljenosti od oko 180 metara dok je odgovarao na pitanje člana publike o masovnim pucnjavama koje su počinile transrodne osobe. Izvori su rekli da veruju da je smrtonosni hitac bio kalibra velike snage - sličan municiji koja se koristi u snajperskim puškama dugog dometa ili za lov na krupnu divljač. Otac dvoje dece i osnivač organizacije Turning Point USA prebačen je u obližnju bolnicu, gde je kasnije proglašen mrtvim.

