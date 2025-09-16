Slušaj vest

Kada govorimo o Merkuru, komunikacija je ključna, a kada se on nađe u polju Vage otvaraju se velike prilike za one koji umeju da ih iskoriste. Sada će tri znaka Zodijaka primeniti isti adut!

Merkur je trenutno u Devici, u kojoj se nalazi i Sunce, pa je moć ovog znaka vrlo jaka, ali će uskoro naglo ona početi da se sklanja u korist Vage. Merkur ulazi u Vagu 18. septembra, što donosi pojačanje energije komunikacije, partnerstva, diplomatije i elegancije. Merkur je planeta izražavanja, misli, ugovora, a Vaga pruža potrebu za balansom, lepim rečima i harmoničnim odnosima, pa će ovo biti vrlo zanimljiv period.

Za neke horoskopske znakove tranzit Merkura kroz Vagu može biti idealan period za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata ili jasnije izražavanje svojih potreba.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kada Merkur bude u njihovom znaku, Vage dobijaju glas jer im reči imaju veću težinu. Biće im lakše da jasno izraze šta žele, postave granice i komuniciraju na način koji osvajaju skladom, a ne konfliktnom energijom. Ovo je vreme kada će biti primećene ideje, razgovori i pregovori, bilo u ljubavi, poslu ili ličnim projektima.

Saveti astrologa: Aktivno komunicirajte, pišite šta osećate, iznesite svoje stavove, budite transparentni, pregovarajte i dogovarajte se, ulažite u izražavanje, prezentacije ili kreativne procese jer vam energije Merkura daju šarm i ubedljivost.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Blizanci su po prirodi znatiželjni i okrenuti komunikaciji, a Merkur u Vagi im donosi šansu da koriste svoje veštine na način koji dobija pažnju kroz harmoniju i stil. Njihova sposobnost da iznesu ideje i prilagode se slušaocu biće naglašena.

Saveti astrologa: Pokrenite kreativne projekte, najbolje kroz pisanje ili govor, a možete iskoristiti i društvene mreže ili predavanja. Koristite svoju fleksibilnost i um u pregovorima i dogovorima, pripazite da budite precizni u rečima i slušajte druge jer Vaga traži balans, i razumevanje drugih će pojačati vaš uticaj.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi će imati energetski podsticaj u oblasti javnih nastupa, društvenog angažmana ili kada je potrebno da se stvari pokrenu. Merkur u Vagi može im pomoći da izbalansiraju šarm i moć, da zasijaju u grupama, da ih primećuju, ali ne agresivno, nego sa stilom.

Saveti astrologa: Uključite se u društvene događaje i radite na tome kako vaša komunikacija deluje, odnosno pazite na način izražavanja, oblačenje i celokupni utisak. Možete iskoristiti ovaj period za pregovore, promocije ili za podizanje autoriteta kroz govor i javne nastupe. Merkur u Vagi može biti idealan period za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata, ili jasnije izražavanje svojih potreba.

