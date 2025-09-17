Slušaj vest

Ako ste poslednjih dana osećali da sve ide sporo, stiže dobra vest od stručnjaka za astrologiju –Merkur, planeta komunikacije, misli i ideja, prelazi u znak Vage 18. septembra i tu će ostati do 13. oktobra.

Ovaj tranzit donosi mirnije tonove, lakšu komunikaciju i potrebu za skladom u odnosima. Vaga je znak diplomatije i ravnoteže, pa ovo vreme donosi priliku da izgladimo nesporazume, pronađemo zajednički jezik i donesemo odluke koje su pravednije i promišljenije.

Međutim, tri horoskopska znaka će ovo posebno osetiti kao “vetar u leđa”:

Blizanci: ideje pršte na sve strane

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci su pod direktnim uticajem Merkura, jer im je on vladajuća planeta. Kada se Merkur nađe u Vagi, Blizanci postaju još komunikativniji i kreativniji. Ovo je odličan period za pregovore, važne razgovore, ali i za flert i nove društvene kontakte. Ako se bavite pisanjem, marketingom ili pregovorima – sada je pravi trenutak da pokažete svoje veštine.

Lav: vreme da zablistate

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lavovi će tokom ovog tranzita primetiti da imaju više šarma nego obično. Merkur u Vagi im pomaže da pronađu reči koje osvajaju i da ostave jak utisak na druge. Idealno vreme za javne nastupe, intervjue, pregovore ili čak za ljubavne razgovore koji zahtevaju taktičnost. Možete privući ljude i ideje koje će vam pomoći da ostvarite svoje planove.

Vaga: sve oči uprte u vas

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Merkur u vašem znaku znači da sve jasnije vidite, brže mislite, komunikacija postaje jasnija i lakše izražavate ono što želite. Ako ste imali nesporazume, sada je pravi trenutak da ih razrešite. Mnoge će Vage tokom ovog perioda doživeti i pojačanu potrebu da preurede odnose – bilo ljubavne, bilo poslovne – tako da budu pošteniji i uravnoteženiji.

Kako svi mogu da iskoriste period Merkura u Vagi?

Bez obzira na horoskopski znak, ovo je vreme da se otvoreno razgovara, da se pregovaraju bolji uslovi i da se rešavaju stare dileme. Izbegavajte impulsivne odluke – Vaga voli da sve bude promišljeno i fer. Provedite više vremena u društvu ljudi koji vas inspirišu, jer razgovori sada mogu dovesti do važnih pomaka i novih ideja. Vaga je znak partnerstva, pa će ovaj tranzit posebno osvetliti ljubavne odnose.

Vaga je znak partnerstva, pa će ovaj tranzit posebno osvetliti ljubavne odnose. Foto: Shuterstock

Ako ste u vezi, sada je idealno vreme da razgovarate o stvarima koje ste odlagali – Merkur donosi jasnoću, a Vaga diplomatičnost, pa ćete lakše naći zajednički jezik. Za samce, ovo je period kada raste želja za flertom i upoznavanjem novih ljudi – komunikacija ide glatko, a šarm je na visokom nivou.

Ako je vaša veza prošla kroz krizu, sada je trenutak da se izglade nesporazumi. Umesto rasprava koje su obeležile prethodne nedelje, sada dolazi mirniji ton i spremnost na kompromis. Ljubavne odluke koje donesete u ovom periodu biće racionalnije i stabilnije, pa je dobro vreme za pomirenja, ali i za ulazak u novu vezu.

