Ime Gavrila Principa, slavnog srpskog revolucionara, vezuje se za događaj koji je u istoriji obeležen kao Sarajevski atentat. Gavrilo je, kao devetnaestogodišnji student i član organizacije Mlada Bosna, tog čuvenog i u istoriji prelomnog Vidovdana 1914. godine u Sarajevu izvršio atentat na austrougarskog nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Ovaj događaj iskorišćen je kao povod za Prvi svetski rat, a lik i delo ovog mladog čoveka ušli su u sve svetske istorijske udžbenike.

Gavrilo Princip je danas najpoznatiji po fotografiji napravljenoj u austrougarskom zatvoru u Terezinu gde je robijao posle atentata. Međutim, ova fotografija nije verodostojan prikaz njegovog izgleda. Istoričarka Nevena Kovačević, autorka Instagram stranice "Putevima srpske istorije", naglašava da je čuvena slika nastala posle hapšenja i mučenja Principa.

Gavrilo Princip izobličenog izgleda u obolelom stanju u austrougarskoj tamnici Terezin Foto: STR / AFP / Profimedia

"Ovu čuvenu fotografiju Gavrila Principa smo svi videli mnogo puta. Austrougarske vlasti su je predstavile kao sliku Principa pre atentata, austrougarska štampa je pisala kako je reč o slabom, nedoraslom fanatiku i koristila pomenutu fotografiju", precizirala je ona i objasnila:

"Kako je jedna fotografija mogla da promeni način na koji svet gleda na čitav narod? Austrougarska propaganda nakon Sarajevskog atentata upravo je to i pokušala fotografijom iznemoglog Gavrila Principa pred sudom. Želeli su da predstave Srbina kao fanatika, ali istovremeno i kao nemoćnog, nezrelog mladića. Na taj način oblikovana je međunarodna percepcija Srbije i opravdavana politika Monarhije. Dok je istina da je Principova slika nastala posle teškog prebijanja i mučenja kada je uhapšen i nije realan prikaz Principa pre atentata. Ovo je samo jedan od primera kako propaganda funkcioniše i kako oblikuje kolektivno sećanje, ali i koliko može da bude opasna i da utice na psihologiju mase."

Gavrilo Princip Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Srećom, sačuvane su i fotografije Gavrila Principa pre boravka u austrougarskom zatvoru, na kojima se vidi kako je srpski borac za slobodu zaista izgledao, pre stravičnog mučenja koje je pretrpeo u Terezinu.

Trfko Grabež (levo) i Gavrilo Princip (desno) sa prijateljem na Kalemegdanu u Beogradu Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Gavrilo Princip imao je 18 godina kada je osuđen na 12 godina zatvora, što je bila najveća kazna predviđena za maloletnike. Po tadašnjem austrijskom zakonu, osoba mlađa od 20 godina smatrala se maloletnom. Kaznu je služio u tadašnjem vojnom zatvoru u Terezinu, u današnjoj Češkoj, gde su ga pod jakom stražom dovezli početkom decembra 1914, zajedno sa saborcima Nedeljkom Čabrinovićem i Trifkom Grabežom. Zbog teških zatvorskih uslova amputirana mu je desna ruka. U zatvorskoj bolnici je umro 28. aprila 1918, a kao uzrok smrti navodi se tuberkuloza kostiju.

Gavrilo Princip Foto: Privatna Arhiva

