Slušaj vest

Dnevni horoskop za 18. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje znake horoskopa ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti doneće vam energiju novog početka na poslovnom planu, pa je moguća nova saradnja. Očekuje vas vanredni finansijski dobitak. Partner vam danas može prirediti neko lepo iznenađenje. Romantično veče udvoje. Izbegavajte zatvorene i zagušljive prostorije.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi završetak rada na važnom projektu. Moguće je proširenje kruga dužnosti. Situacija u odnosu s partnerom prolazi u znaku rešenja nekog starog problema. Očekuje vas veoma ozbiljan razgovor. Bolovi u vratu. Uradite rendgenski snimak vratnog dela kičme.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Postojeći aspekt može vam doneti nestabilnost na finansijskom planu. Okolnosti iziskuju primenu rezervnog plana. Danas možete očekivati lepo iznenađenje od partnera, reč je o poklonu ili putovanju. Muči vas nesanica, kao i gubitak apetita. Moguća je anksioznost.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poseban oprez za one Rakove koje očekuje važan sastanak s nadređenima. Pripremite savršen nastup za javni govor. Moguće su razmirice s partnerom i njegove impulsivne reakcije. Neophodno je kompromisno rešenje. Stomačne tegobe. Pređite na dijetalnu ishranu dok traju problemi.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ne preporučuje vam se da danas donosite rizične poslovne poteze. Postoji mogućnost previda i gubitka na finansijskom planu. Dominantnu temu danas predstavlja izlazak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Novi početak. Variranje pritiska. Obavezan je odlazak kod kardiologa.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi priliku da obnovite neku staru poslovnu saradnju, ali pregovori sa saradnicima mogu biti dosta naporni. Pred vama je period partnerovog razumevanja i podrške. Prebrodili ste krizni period. Pazite se virusa. Sada ste posebno osetljivi i podložni infekcijama.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Problematična situacija sa završetkom rada na jednom dugoročnom poslovnom projektu. Situacija zahteva da se oslonite na članove tima. Nesuglasice s partnerom, kao i u okviru porodice. Neophodno je dodatno prilagođavanje. Glavobolja praćena promenom pritiska.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan provedite tako što ćete razraditi rezervni plan za aktivnosti. Odložite ključne poteze i ne ulazite u rizične investicije. Planete vam pružaju podršku za to da obnovite vezu iz prošlosti. Novi početak stare veze. Sada oboje znate šta možete da očekujete. Reagujete na promenu vremena.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspeh na finansijskom planu, ali uz prilagođavanje tokom pregovora sa saradnicima. Uspešan finansijski period. Veoma uzbudljiva ljubavna avantura sa osobom koju ćete upoznati na putovanju ili preko društvenih mreža. Reumatski bolovi u zglobovima, kao i u kolenima.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas možete dobiti neki novac koji već duže vreme očekujete, a to će vam pomoći da razvijete posao do sledećeg nivoa. Dobar finansijski period. Početak ljubavne veze sa osobom koju poznajete preko posla. Tajna veza. Potrebna vam je neka vrsta aktivnosti, počnite s lakšim vežbama.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak na poslovnom planu, a to se odnosi na vaše finansije. Danas rešavajte sva finansijska pitanja. Tajni pregovori s poslovnim saradnicima iz inostranstva. Vaše ideje donose vam prednost u odnosu na konkurenciju. Pojava ekcema, razlog može biti stres. Pokušajte da se opustite.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti donose vam obnavljanje neke stare saradnje. Očekuje vas podrška moćne osobe. Planete vam pružaju podršku u tome da stabilizujete odnos s partnerom i prevaziđete teškoće. Postoje emocije, ali je potrebna volja da se stvari promene. Gubitak apetita, sklonost anksioznosti.