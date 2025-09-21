"Posle toga će đavo da te kuša" Otac Predrag Popović otkrio jedini pravi uslov za pričešće i poslao jaku poruku
Na društvenoj mreži Instagram se širi novi snimak oca Predraga Popovića, koji govori o najvažnijem uslovu za sveto pričešće. Njegove reči izazvale su veliku pažnju, jer, kako naglašava, post, podvizi i spoljašnja pravila nisu dovoljni – bez ljubavi među ljudima, pričešće gubi svoj smisao.
„Ime ti je ljubav“
Podsetio je na reči oca Jovana Kroštanskog: „Gospode, ime ti je ljubav. Ljubav između nas, jednako Hristos između nas.“ Prema Popovićevim rečima, upravo ta ljubav jeste jedini pravi uslov da bi vernici pristupili pričešću.
„Sve ostalo fariseji mogu da ispoštuju, osim toga“, naglasio je on, dodajući da ni post ni odricanja nisu dovoljni ukoliko nema ljubavi.
Primer Svetog Pajsija
U svojoj besedi, Otac Predrag podsetio je i na susret budističkog gurua i Svetog Pajsija. Guru je pokazivao moć levitacije, a Sveti Pajsije mu je prišao, zagrlio ga i poljubio. Upravo taj čin ljubavi, prema predanju, razoružao je gurua i pokazao gde se krije istinska sila.
„Ne, to nije bajka. Istina je u ljubavi, a Gospod nam to i zapoveda – da moramo da imamo ljubav među sobom“, objasnio je Popović.
Ljubav na probi
Kako kaže, ljubav nije samo prema onima koji nas vole. Tek kada zavolimo jedni druge, Gospod će u naše živote slati one koji nas ne vole, kako bi se proverila jačina naše vere i ljubavi.
„Ako voliš onoga koji tebe voli, kakav ti je podvig? Voli ti onoga ko tebe ne voli. Pa dođe taj koji mene mrzi i hoće da me satre, a ja ga ne zamrzim – to je ljubav na proveri. Posle toga će đavo da te kuša“, istakao je Popović, pozivajući vernike da prepoznaju izazove kao priliku da rastu u ljubavi.
Ogledalo današnjeg društva
Otac Predrag osvrnuo se i na savremene navike, kritikujući površno poimanje ljubavi:
„Kako da pričamo o ljubavi prema neprijatelju kad svoje sveštenike ne volimo, svoje žene varamo, svoju decu zapostavljamo? Tajna dopisivanja, preljube, nezadovoljstvo vladikama – to su slike našeg života“, rekao je on.
Na kraju je poručio da se prava vera meri samo ljubavlju:
„Kada volimo jedni druge, tek tada smo na putu kojim nas Gospod vodi. Ljubav potvrđuje da smo pravi učenici Hristovi.“
