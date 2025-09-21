Slušaj vest

Na društvenoj mreži Instagram se širi novi snimak oca Predraga Popovića, koji govori o najvažnijem uslovu za sveto pričešće. Njegove reči izazvale su veliku pažnju, jer, kako naglašava, post, podvizi i spoljašnja pravila nisu dovoljni – bez ljubavi među ljudima, pričešće gubi svoj smisao.

„Ime ti je ljubav“

Podsetio je na reči oca Jovana Kroštanskog: „Gospode, ime ti je ljubav. Ljubav između nas, jednako Hristos između nas.“ Prema Popovićevim rečima, upravo ta ljubav jeste jedini pravi uslov da bi vernici pristupili pričešću.

Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

„Sve ostalo fariseji mogu da ispoštuju, osim toga“, naglasio je on, dodajući da ni post ni odricanja nisu dovoljni ukoliko nema ljubavi.

Primer Svetog Pajsija

U svojoj besedi, Otac Predrag podsetio je i na susret budističkog gurua i Svetog Pajsija. Guru je pokazivao moć levitacije, a Sveti Pajsije mu je prišao, zagrlio ga i poljubio. Upravo taj čin ljubavi, prema predanju, razoružao je gurua i pokazao gde se krije istinska sila.

„Ne, to nije bajka. Istina je u ljubavi, a Gospod nam to i zapoveda – da moramo da imamo ljubav među sobom“, objasnio je Popović.

Ljubav na probi

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

Kako kaže, ljubav nije samo prema onima koji nas vole. Tek kada zavolimo jedni druge, Gospod će u naše živote slati one koji nas ne vole, kako bi se proverila jačina naše vere i ljubavi.

„Ako voliš onoga koji tebe voli, kakav ti je podvig? Voli ti onoga ko tebe ne voli. Pa dođe taj koji mene mrzi i hoće da me satre, a ja ga ne zamrzim – to je ljubav na proveri. Posle toga će đavo da te kuša“, istakao je Popović, pozivajući vernike da prepoznaju izazove kao priliku da rastu u ljubavi.

Ogledalo današnjeg društva

Otac Predrag osvrnuo se i na savremene navike, kritikujući površno poimanje ljubavi:

„Kako da pričamo o ljubavi prema neprijatelju kad svoje sveštenike ne volimo, svoje žene varamo, svoju decu zapostavljamo? Tajna dopisivanja, preljube, nezadovoljstvo vladikama – to su slike našeg života“, rekao je on.

Na kraju je poručio da se prava vera meri samo ljubavlju:

„Kada volimo jedni druge, tek tada smo na putu kojim nas Gospod vodi. Ljubav potvrđuje da smo pravi učenici Hristovi.“

