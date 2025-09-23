Slušaj vest

Svet je u maju ove godine brujao o skandalu koji su izazvali Brižit i Emanuel Makron, kada je prva dama Francuske ošamarila 24 godine mlađeg supruga kada im je avion sleteo u Vijetnam, na početku turneje po jugoistočnoj Aziji. Makron se pravdao da je reč o šali, međutim ovo objašnjenje nikome nije bilo uverljivo. Prema analizi LipReader Analysis-a, u trenutku kada joj, pri izlasku iz aviona prema stepenicama, Makron pruža ruku, Brižit odgovara: „Dégage, espèce de loser“, u prevodu: „Gubi se, luzeru!“ Makron joj je tiho rekao: „Pokušajmo, molim te“, na šta je Brižit odlučno odgovorila: „Ne.“

Jovanka Broz izluđivala Tita

Od svih svetskih državnika, a naročito sa naših prostora, ubedljivo najviše sličnih ispada imala je Jovanka Broz. Navodno je bila toliko posesivna i gruba prema Josipu Brozu Titu, da se njenim ponašanjem bavio i Centralni komitet! Kako su starili, stvari su postajale sve gore – Jovanka je izluđivala Tita.

Stane Dolanc je na sednici Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka 23. maja 1980. godine, između ostalog, rekao da je sa Petrom Stambolićem (tadašnjim potpredsednikom Predsedništva SFRJ) video kada je predsednik republike, u kućnim papučama, pobegao iz Užičke 15 u Beli dvor. Te noći ih je predsednik republike pozvao i zamolio da se pobrinu da Jovanka Broz ne dolazi kod njega „jer on ne može da živi od nje“.

Tito i Jovanka Foto: Tanjug / ČTK / Profimedia

Takođe, Stane Dolanc je na sednici Predsedništva CK SKJ 6. maja 1981. godine izjavio da je drug Tito svesno i svojevoljno odlučio da poslednje dve godine ne živi sa Jovankom Broz, što može da potvrdi više osoba – od ličnih lekara, ordonansa i ličnih sekretara, do šefova službi i predsedničkog kabineta. Na istoj sednici Dolanc je govorio i o tome kako je Jovanka Broz odbila da putuje u SSSR, Koreju i Kinu. Nakon toga Tito je definitivno odlučio da živi odvojeno od nje.

Dolanc navodi kako je, u prisustvu predsednika Republike, sat vremena ubeđivao Jovanku Broz da treba da putuje s predsednikom, ali je ona to odlučno odbijala i uslovljavala svoje putovanje time da s predsednikom ne putuju neke osobe koje su bile predviđene za to. Na to je Tito rekao: „Nikakvih uslova – ti ne putuješ.“

Na istoj sednici Predsedništva CK SKJ, i Branko Mikulić je, između ostalog, rekao da je predsednik Republike sam doneo odluku da se preseli iz rezidencije u Užičkoj 15 u Beli dvor na Dedinju.

Jovanka Broz i Josip Broz Tito Foto: ullstein bild / - / Profimedia

Tito hteo da se razvede od Jovanke

U raspravi na zajedničkoj sednici Predsedništva SFRJ i Predsedništva CK SKJ od 8. jula 1980. godine, Lazar Koliševski je izjavio da je drug Tito hteo da se razvede od Jovanke Broz, ali pod uslovom da podnese ostavku na položaj predsednika Republike i predsednika SKJ. U vezi s tim, Koliševski je rekao: „Dobro je što je nagovoren da to ne čini. Tako je došlo do njegovog statusa s Jovankom – da nisu razvedeni, ali nisu ni u braku.“

U vezi sa udajom Jovanke Broz za druga Tita, Koliševski je na istoj sednici rekao da mu je tokom puta po Indiji, pokojni Vlado Simić, iskusan političar, rekao: „Lazo, nije dobro to što ste dopustili. Takav brak ne može biti uspešan i imaće posledice za celu zemlju. Nije samo razlika u godinama, već i u intelektu – i to će nas jednog dana osramotiti.“ Dodao je: „I došlo je“.

Tito i Jovanka Broz Foto: Profimedia

Nikola Ljubičić je izjavio da mu se Vrhovni komandant nekoliko puta žalio, isprva uopšteno, na postupke Jovanke Broz – da je nepodnošljiva, svadljiva, da se od seljanke čobanice pretvorila u suprugu predsednika Republike i da joj je to udarilo u glavu. Istakao je i da se predsednik žalio kako ga Jovanka noću maltretira, ulazi u njegovu sobu, ne dopušta mu da spava, da ga vređa i da je često bio prinuđen da se zaključa u kupatilo dok ne svane.

Na jednom sastanku Komisije, tema je bila Jovanka. Tito je rekao: „Lako je vama koji niste u kući...“ a Ratko Dugonjić je dodao: „Ne, nije lako, i nama je teško, druže Tito!“ Na to je Tito rekao: „Lakše nego meni...“ U vezi sa Jovankom Broz, Tito je rekao: „Što se tiče drugarice, to je sada problem. Ja ću to pokušati da rešim sa užim krugom drugova. Ali ovako se više ne može.“

Na jednom sastanku, Dolanc je rekao: „Mi bismo, druže Tito, želeli da sve službe rade samo po Vašem naređenju i naređenju drugova koje Vi odredite. Ne može se dozvoliti da se drugarica Jovanka meša u politiku i uvodi u Vašu kuću ljude koji ne bi smeli tamo da budu...“ Tito je rekao: „Ma nije moguće“, a Dolanc je odgovorio: „Jeste! Mene je jutros duboko uvredilo što je general Rapo pitao jesmo li obavestili drugaricu Jovanku o ovom sastanku.“

Tito i Jovanka Broz Foto: Galerija Matice Srpske

Jovanka sa sobom uvek nosila pištolj

U zvaničnoj zabelešci o razgovorima Titovih lekara, šefa kabineta Aleksandra Šokorca i ađutanta generala Marka Rape, koju je preneo „24 sata“, navodi se da je Jovanka, koja je uvek sa sobom nosila oružje – jednom joj je čak ispao pištolj iz torbe po povratku iz inostranstva – postala ozbiljna pretnja Titu. Bila je bolesno ljubomorna na dve maserke koje je Tito, kako je govorila, „pljeskao po dupetu“.

Tokom boravka u Igalu, 10. februara 1975. godine, general Rapo i lekari (dr Mijoljub Kušić, dr Slavko Krstić, dr Miroslav Mihailović, dr Ranisav Lazić) rekli su da više ne mogu da snose odgovornost za Titov život i zdravlje zbog ponašanja Jovanke. Smatrali su da postoji realna opasnost da ga fizički napadne ili čak puca u njega. Predložili su da rukovodioci države hitno reaguju i da se Jovanka podvrgne psihijatrijskom pregledu.

Jovanka Broz Foto: Galerija Matice Srpske

Lekari su preneli da je Jovanka često iznosila uznemirujuće izjave, poput:

„Rastrojena sam, ne mogu da spavam, osećam se odbačeno kao žena i supruga, a posle 30 godina! On sada hoće te devojčure!“

„Ja bih je zadavila!“ – govoreći o Darjani Grbić, maserki.

„Darjana i njena sestra su ubačene od strane UDBE da mene likvidiraju.“

„Neću da budem odbačena, mnogo sam dala za ovu zemlju i za Tita!“

„Imam dokumenta koja mogu da pokažu kakvo je njegovo držanje bilo u vreme euforije u Hrvatskoj.“

„Ova situacija mora da se reši ove nedelje – u suprotnom, biće pokolj!“

Tito i Jovanka Broz Foto: Profimedia

Kada je 1977. godine odlučeno da Tito prvi put ide u posetu nekoj državi bez supruge, Jovanka Broz je tada pitala tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, Franju Herljevića, šta se zapravo događa. On joj je, prema navodima, odgovorio:

„Lička kurvo, sada ćemo se obračunati s tobom. Samo još da otkrijemo tvoje veze.“

Ubrzo nakon Titove smrti, Jovanka Broz je izbačena iz kuće u beogradskoj Užičkoj ulici, u kojoj je s njim živela 35 godina. Kasnije se ispostavilo da je ipak dobila neke stvari, a posle dve godine borbe dali su joj i deo garderobe – ali sa rasparanim porubima, jer su tražili skrivene mikrofilmove, optužujući je da radi za tajnu službu.

