Sergej Timofejev, poznat pod nadimcima „Silvester“, „Ivanič“ i „Traktorista“, bio je jedan od najuticajnijih kriminalnih autoriteta Rusije i osnivač zloglasne Orehovske kriminalne grupe (OPG). Njegov lik poslužio je kao inspiracija za Sašu Belog, glavnog junaka serije "Sašina ekipa", koja se emituje na Kurir televiziji radnim danima od 23.10.

Srpska publika je godinama tražila da se ova čuvena ruska serija, koja važi za najbolje ocenjenu na sajtu IMDB ponovo emituje kod nas, a forumi i društvene mreže preplavljeni su komentarima vezanim za "Sašinu ekipu". Međutim, dok je televizijska priča bila obojena romantikom i prikazivala bratstvo, prava istorija ove bande bila je krvava i bez ikakvog „viteštva“.

Od seoskog traktoriste do moskovskog bandita

Rođen u selu Klin u Novgorodskoj oblasti, Timofejev je nakon vojske sedamdesetih godina stigao u Moskvu, u kraj Orehovo-Borisovo. Radio je kao traktorista, ali ubrzo se okrenuo sportu i postao instruktor karatea. Godine 1981. karate je zabranjen, pa je Timofejev nastavio da vodi podzemne „teretane“ i grupe koje su se okupljale u ilegalnim salama. Upravo tada formirao je jezgro buduće Orehovske bande.

Njegova vojna pozadina i harizma brzo su ga učvrstili u vođu. Njegovi prvi koraci bili su iznuđivanje novca od restorana, sauna i prostitutki, a ubrzo se proširio i na taksiste, kradljivce automobila i kockariće. Za samo tri godine, kontrolisao je celu oblast.

Od „Traktoriste“ do „Silvestera“

Sergej Timofejev, poznat pod nadimcima „Silvester“, „Ivanič“ i „Traktorista“ Foto: printscreen/youtube/Центральное Телевидение

U početku je dobio nadimak „Traktorista“, zbog seljačkog porekla i brutalnih metoda. Kasnije je postao „Ivanič“, a zatim „Silvester“, jer ga je muskulatura podsećala na Silvestera Stalonea. Devedesetih godina prošlog veka uspeo je da ujedini nekoliko rivalskih bandi i stvori „bratsku blagajnu“. Oko četiri hiljade ljudi došlo je na stadion u Medvedkovu da ga čuje.

„Braćo, pogrešno radite. Trebalo bi da se bavite komercijalnim poslom, tu je pravi novac, a vi delite sitnice“, rekao je tada Timofejev, prema memoarima publiciste Edika Kotljara.

19. septembra 1994. Silvester je poginuo u eksploziji Foto: printscreen/youtube/Центральное Телевидение

Pod njegovim vođstvom, kriminalci su se odrekli trenerki i kožnih jakni i obukli odela i kravate. Silvester je verovao da ozbiljan mafijaš mora da izgleda kao biznismen.

Imperija i zatvor

Sergej Timofejev, poznat pod nadimcima „Silvester“, „Ivanič“ i „Traktorista“ Foto: printscreen/youtube/Центральное Телевидение

Na vrhuncu moći, kontrolisao je 30 banaka, 20 kompanija, stotine restorana, prodavnica, salona i sve glavne moskovske pijace.

Međutim, 1989. godine završio je iza rešetaka zbog iznude. Umesto devet godina, odslužio je samo dve zahvaljujući korumpiranim advokatima i policiji, a iz zatvora je izašao sa još jačim vezama.

Brutalne metode mučenja

Silvester je takođe ostao upamćen po svojim okrutnim metodama. Njegovi ljudi su prvi koristili peglu kao oružje za mučenje, stavljajući je na stomak žrtava. Čak su tukli i decu kako bi slomili otpor njihovih roditelja.

U krvavim sukobima, često je angažovao ubice iz drugih bandi, poput Kuranske i Medvedkovske. I sam je gubio ljude – njegov zamenik Aleksandar Bezubkin je poginuo kada mu je automobil eksplodirao nakon što je okrenuo ključ.

Afera sa bankarom

Silvesteru se dopala Lernerova partnerka Olga Žlobinskaja Foto: printscreen/youtube/Центральное Телевидение

Godine 1990. upoznao je Grigorija Lernera, briljantnog prevaranta i ekonomistu, koji je umnožio njegovo bogatstvo. Međutim, Silvesteru se dopala Lernerova partnerka Olga Žlobinskaja.

„Bacio je oko na tebe, Silvestere, bolje ti je sa njim“, navodno joj je rekao Lerner, i bez oklevanja se uselio kod šefa OPG-a.

Žlobinskaja je postala njegova druga žena i direktorka Moskovske komercijalne banke.

Od kriminalca do milijardera

Do 1994. godine, Silvester je postao milijarder. Trgovao je naftom, nekretninama, zlatom i dijamantima, a bio je uključen i u privatizaciju velikih metalurških pogona. Njegov uticaj je bio toliko veliki da je stajao rame uz rame sa oligarsima poput Borisa Berezovskog.

Smrt ili inscenacija?

19. septembra 1994. Silvester je poginuo u eksploziji Mercedes-Benca u Moskvi. Dok je razgovarao telefonom, automobil je eksplodirao. Delovi telefona su pronađeni 11 metara dalje.

Neki izvori tvrde da ga je uklonio „Japančik“ ili njegovi ljudi. Drugi veruju da je inscenirao svoju smrt. Njegova ćerka Karina Harlamova je 2022. godine tvrdila da joj otac živi u Kazahstanu i zahtevala je da se njegov grob ekshumira.

