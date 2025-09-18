Slušaj vest

Na Redditu se nedavno pojavila fotografija koja je izazvala pravi talas rasprava među korisnicima. Na prvi pogled deluje kao da prikazuje malu svinju – ali istina je potpuno drugačija.

Mnogi su odmah pomislili da gledaju roze svinju sa tamnim mrljama na telu, a utisak pojačava i zaobljen oblik životinje. Međutim, oni strpljiviji, koji su odlučili da bolje prouče detalje, ubrzo su uočili nešto sasvim drugo – mačku.

Cat or Pig?
byu/warux2 inconfusing_perspective

„Bio sam apsolutno siguran da je svinja. Onda sam odjednom video mačje oči i rep. Genijalno!“ napisao je jedan korisnik.

Drugi dodaje: „Isprva sam pomislio: ‘Definitivno svinja, šta je ovo?’, ali što duže gledam, to više vidim mačku.“

Treći priznaje da je morao da okrene telefon naopako da bi jasnije video oblik glave: „Trebalo mi je malo vremena, ali sada je jasno – zdepasta mačka koja žvaće travu.“

Kada se fotografija dovoljno poveća i izoštri, mogu se jasno videti mačje oči, dugi sivi rep i crna mrlja na levoj strani lica. Upravo ti detalji otkrivaju da se iza optičke iluzije krije mačka, a ne svinja.

(Kurir.rs/Večernji)

Bonus video: Optička iluzija u ogledalu

Optička iluzija u ogledalu Izvor: TikTok/kyliekathleen88