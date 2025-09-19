Slušaj vest

Dnevni horoskop za 19. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta ovog petka očekuje horoskopske znake.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuju vas pregovori iza zatvorenih vrata. Primena inovativnih ideja obezbediće vam konkurentnu prednost. Nestabilna situacija na porodičnom planu, vaši stavovi su dijametralno suprotni i zahtevaju kompromis. Variranje pritiska. Obratite se obavezno kardiologu.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Proširenje kruga saradnika odraziće se pozitivno na ukupan rezultat vašeg poslovanja. Ulazite u period poslovne ekspanzije. Vaš odnos s partnerom se stabilizuje u ovom periodu. Planirate odlazak na zajedničko putovanje. Nervozni ste i napeti, a ne znate pravi razlog za to.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pozitivna energija utiče na vaše polje prometa i donosim vam povećan obim posla. Finansijski uspeh. Pred vama je dan koji će obeležiti harmonija u vašem odnosu s partnerom, očekuje vas romantičan izlazak. Više se odmarajte. Provedite popodne uz neki dobar film ili knjigu.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete su naklonjene Rakovima koji se bave kreativnim zanimanjem, kao i onima koji rade s klijentima. Povećan obim posla. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube u osobu koja je nepristupačna. Potrudite se i osvojićete je. Više se krećite. Potrebna vam je doza aktivnosti.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše polje prometa nalazi se pod izuzetno pozitivnim uticajima, što vam najavljuje povećan obim posla. Finansijski uspon. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz harmoničan period. Uskoro očekujte lepo iznenađenje. Tahikardija. Možda je razlog tome samo prejedanje.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Devicama tokom ovog dana predstoji uspeh kroz profesionalno usavršavanje. Načinićete veliki korak napred u karijeri. Danas će vam poći za rukom da zajedno s partnerom sprovedete u delo jednu originalnu zajedničku ideju. Nesanica. Premoreni ste, ni san vam ne dolazi na oči.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Veoma uspešan period za Vage koje se bave uslužnim delatnostima ili zdravstvom. Finansijski uspeh. Slobodne Vage sve vreme su okružene brojnim od udvaračima, pa će im biti lako da odaberu onog ko im se najviše sviđa. Probavne smetnje. Volite začinjenu hranu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas do vas mogu dopreti neke spletke. Među kolegama imate tajne neprijatelje koji grade rivalski odnos s vama. Očekuje vas obnavljanje veze sa osobom koja vam je nekada značila mnogo. Nastavak ljubavne priče iz prošlosti. Prehlada. Šmrcate, kijate, upaljeno vam je grlo.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt stvoriće pozitivnu atmosferu tokom vaših poslovnih pregovora i učiniti da oni budu uspešni. Ovaj dan donosi pozitivnu energiju između vas i partnera. Očekuje vas lep izlazak. Promenite režim ishrane jer imate smetnje s nadimanjem, gasovima.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspeh na finansijskom planu, i to posebno za Jarčeve koji se bave trgovinom ili rade s klijentima. Dopada vam se jedna osoba koja se sve vreme ponaša distancirano. Planete su vam naklonjene, načinite prvi korak. Bolovi u vratu. Nepravilno sedenje vam stvara smetnje.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak nove poslovne saradnje i proširenje kruga saradnika najaviće vašu ekspanziju. Finansijski uspeh. Ovaj dan donosi vam iskušenje da uđete u tajnu vezu s osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Više se odmarajte. Preforsirali ste se.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak nove poslovne saradnje doneće vam finansijski uspeh na dugoročnom nivou. Obratite pažnju na sve detalje ugovora. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju veoma zanimljivu i privlačnu osobu u znaku Lava ili Bika. Zadržavanje vode u organizmu