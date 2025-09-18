Slušaj vest

Amber Olivia, influenserka sa više od 100.000 pratilaca na TikToku i članica posade na kruzerima, podelila je sa fanovima „tajne“ kodove koje posada koristi kako bi među sobom diskretno komunicirala različite situacije na brodu.

U videu objavljenom na svom TikTok nalogu, Amber je objasnila da određene reči i fraze imaju značenja koja se često ne poklapaju sa onim što bukvalno znače.

"Ako ste ikada putovali kruzerom, znate da se ponekad preko razglasa čuju različiti kodovi koji imaju imena potpuno drugačija od onoga na šta zapravo ukazuju,“ započela je.

Amber je dodala da se kodovi koriste kako bi se izbegla panika među putnicima, ali priznaje da oni ponekad podstaknu još više „tračeva“ i „zbrke“.

Amber Olivia Foto: TikTok

Najpoznatiji kodovi i njihova značenja

U videu je objasnila nekoliko kodova sa svog broda: Code Alpha, Code Victoria i Code X-Ray, uz napomenu da kodovi mogu da variraju zavisno od kompanije.

Prvi kod koji je otkrila, Code Alpha, odnosi se na svaku medicinsku hitnu situaciju na brodu.

"Ako čujete zvono i potom ‘Code Alpha’, to je obično poziv za medicinski tim,“ objašnjava Olivia. Kao članica zabavnog tima, kaže da ona ne reaguje na takve pozive:

"To može biti nešto bezazleno, poput toga da je neko pao i povredio nogu… ali može biti i nešto ozbiljnije, čak i smrt.“

Amber je dodala i mali „insajderski“ savet:

"Ako čujete Code Alpha, a odmah potom traže tim sa nosilima, i to je u pitanju kabina usred noći… obično to može da znači da je neko preminuo.“

„Code Oscar“ za čoveka preko palube

Kao primer ozbiljnijeg incidenta, Amber je podsetila na događaj iz avgusta, kada je putnik star 79 godina pao preko ograde broda Norwegian Star tokom putovanja ka Grenlandu. Tada je oglašen kod Code Oscar, što označava situaciju kada je čovek pao preko palube. Putnici su prijavili da su u tri ujutru čuli ovu uzbunu, a na TikToku je korisnica Kejsi de Leon podelila da su joj roditelji, koji su bili na brodu, javili da su dobro, ali da nema vesti o nestalom putniku.

Predstavnici kompanije Norwegian Cruise Line nisu odmah odgovorili na zahtev medija za komentar.

Kodovi koji čuvaju mir putnika

Kruzerske kompanije često koriste šifre kako bi među osobljem komunicirale važne događaje, a da pritom ne uznemire putnike. Međutim, konkretne šifre mogu da se razlikuju od jedne kompanije do druge ono što na jednom brodu znači hitnu medicinsku pomoć, na drugom može imati potpuno drugačije značenje.