Krimi dokumentarac sa Netfliksa, opisan kao „uznemirujući i noćna mora“, potpuno je zaludeo publiku širom sveta, a mnogi priznaju da nisu mogli da spavaju nedeljama nakon gledanja. Serija „House of Secrets: The Burari Deaths“ osvojila je gledaoce na svim kontinentima i danima ih proganjala svojom potresnom pričom.

Tragedija koja je šokirala Indiju

Trodela dokumentarna serija vraća se na jedan od najjezivijih slučajeva u Indiji – smrt 11 članova iste porodice u Burariju, Delhiju. Godine 2018, desetoro rođaka pronađeno je obešeno u zajedničkom domu, dok je 80-godišnja baka nađena zadavljena.

Njihova usta bila su zalepljena, a oči pokrivene, što je policiju u početku potpuno zbunilo.

"Kada su tela pronađena, okružna policija je najpre registrovala slučaj ubistva,“ rekao je jedan visoki zvaničnik za The Hindustan Times. "Ali, kada su ispitani članovi porodice, nije pronađen nikakav motiv. Onda su otkriveni dnevnici, i misterija je polako počela da se razotkriva.“

Šokantna otkrića i uznemirujuće reakcije publike

Dokumentarac istražuje te zapise i otkriva jezive istine o tome zašto je toliko života završeno pod tako sablasnim okolnostima. Čak i tri godine nakon premijere, serija i dalje šokira gledaoce.

U Facebook grupi Netflix Bangers, jedan gledalac je priznao:

"Nikada se nisam osećao tako uznemireno posle gledanja nečega kao posle House Of Secrets.“

Drugi su se odmah složili:

„Nisam spavao nedeljama nakon gledanja,“ priznao je jedan.

„Ovo je jezivo do krajnjih granica,“ napisao je drugi.

„Izgubio sam san zbog ovoga, još me proganja,“ dodao je treći.

„Nisam spavala danima, kao da sam bila u noćnoj mori,“ istakla je četvrta osoba.

Jedan komentar jednostavno ga je opisao kao „ludački dokumentarac“.

Pohvale kritike i detalji istrage

Uprkos uznemirujućem sadržaju, serija je dobila pohvale kritike: 68% ocene na Rotten Tomatoes-u i 7,4/10 na IMDb-u. Gledaoci i kritičari pohvalili su njen osetljiv pristup gotovo nezamislivoj priči.

Jedna recenzija na IMDb-u glasi:

"Zaista uznemirujuća istinita krimi priča o smrti cele porodice. Dokumentarac je kvalitetno urađen i obuhvatio je relevantne sagovornike. Iako se poslednja epizoda dosta bavila psihologijom i nagađanjima, prve dve su bile potpuno očaravajuće.“

Drugi gledalac je istakao: „Sve pohvale autorima što su govorili o etici u novinarstvu i mentalnom zdravlju.“

Misteriozne beleške i spiritualna uverenja

U julu 2018. otkriveno je da je porodica možda izvršila kolektivno samoubistvo u potrazi za „duhovnim spasenjem“. Policija u Nju Delhiju pronašla je 11 tela u jednoj kući u Burariju – desetoro je bilo vezano i obešeno, a baka Narajana Devi pronađena je u drugoj sobi.

Neke od žrtava – četiri muškarca, tri žene i četiri devojčice – imale su vezane ruke i noge, zalepljena usta i povezane oči.

Policija je pronašla ručno pisane beleške koje su sadržale duhovne fraze poput:

"Ljudsko telo je privremeno, a strah se može pobediti pokrivanjem očiju i usta.“

Jedan od policajaca izjavio je:

"Beleške kažu da ako grupa od 11 ljudi prati ove rituale, svi problemi će nestati i oni će dostići spasenje. Neke beleške imaju datume, a neke ne. Sve govore o dostizanju kraja i pronalasku mira.“

Još jedan policajac je dodao:

„Pronašli smo ručno pisane upute o tome kako treba vezivati ruke i noge, i one su identične načinu na koji su tela desetoro ljudi bila zatečena.“