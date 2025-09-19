Renovirali kuću pa se šokirali onim što su pronašli

Mladi par sa severa Engleske ostao je u šoku kada je tokom renoviranja napuštene kuće otkrio nešto sakriveno u zidu.

Oni su kupili napušteno zdanje koje je bilo prazno poslednjih pet godina, a zatim odlučili da ga potpuno transformišu.

Tokom renoviranja, u jednoj od prostorija su primetili neobičan “dodatak” na zidu, koji su odlučili da uklone. Nisu ni slutili kakvo ih iznenađenje očekuje.

Kada je čovek uklonio pregradu, smatrajući da će iza pronaći stari kamin, ostao je zapanjen - ugledao je šporet.

Žena je uzbuđeno povikala: “To je AGA”.

Reč je o šporetu koji je proizvela poznata kompanija AGA Rangemaster. Nekada je bila locirana u Švedskoj, a kasnije se preselila u Veliku Britaniju.

Snimak je postao viralan na mrežama, dok su gledaoci oduševljeno komentarisali.

“Molim vas, neka ovo postane centralni deo kuće”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Bilo bi fantastično ako biste mogli da ga ponovo stavite u funkciju”.

Mnogi su bili radoznali čemu je šporet služio, tako sakriven u zidu. Jedan korisnik je objasnio: “Odrastao sam koristeći slične uređaje kada bi nestalo struje. To je jednostavna livena peć koja se greje pomoću onoga što stavite u nju”.

