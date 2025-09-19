Da li se pravilno kaže odštampati ili otštampati? Jezička nedoumica često zbunjuje zbog jednog izuzetka
Ako se i vi pitate da li je pravilno reći odštampati ili otštampati, niste jedini. Ova jezička nedoumica često zbunjuje, ali pravopis i gramatika srpskog jezika imaju jasno pravilo koje otklanja dilemu.
Glasovna promena – jednačenje suglasnika po zvučnosti
Nedoumica nastaje zbog glasovne promene koja se zove jednačenje suglasnika po zvučnosti. Suština je u tome da kada se zvučni suglasnici nađu ispred bezvučnih, oni gube svoju zvučnost i prelaze u svoje bezvučne parnjake.
Zbog toga se često javi pitanje – da li treba pisati odštampati ili otštampati?
Pravilo i njegovo odstupanje
Kao i svaka glasovna promena, i ova ima svoja odstupanja. Konkretno, u grupama DS i DŠ jednačenje se nikada ne vrši. Upravo tu spada i naš primer.
Dakle, pravilo je jasno – pravilno je reći i pisati isključivo odštampati.
Primeri u upotrebi
Evo nekoliko primera koji pokazuju pravilnu upotrebu reči:
- Kada ćemo odštampati plakate za koncert?
- Možeš li mi odštampati ovaj dokument?
- Ne možeš odštampati celu knjigu na kućnom štampaču!
- Želite li da vam odštampam dvostrano?
- Do sutra mi donesite odštampane radove.
Dakle, nema dileme – ako želite da govorite i pišete pravilno, uvek birajte oblik odštampati.
