Ako se i vi pitate da li je pravilno reći odštampati ili otštampati, niste jedini. Ova jezička nedoumica često zbunjuje, ali pravopis i gramatika srpskog jezika imaju jasno pravilo koje otklanja dilemu.

Glasovna promena – jednačenje suglasnika po zvučnosti

Nedoumica nastaje zbog glasovne promene koja se zove jednačenje suglasnika po zvučnosti. Suština je u tome da kada se zvučni suglasnici nađu ispred bezvučnih, oni gube svoju zvučnost i prelaze u svoje bezvučne parnjake.

Zbog toga se često javi pitanje – da li treba pisati odštampati ili otštampati?

Pravilo i njegovo odstupanje

Kao i svaka glasovna promena, i ova ima svoja odstupanja. Konkretno, u grupama DS i DŠ jednačenje se nikada ne vrši. Upravo tu spada i naš primer.

Dakle, pravilo je jasno – pravilno je reći i pisati isključivo odštampati.

Primeri u upotrebi

Evo nekoliko primera koji pokazuju pravilnu upotrebu reči:

  • Kada ćemo odštampati plakate za koncert?
  • Možeš li mi odštampati ovaj dokument?
  • Ne možeš odštampati celu knjigu na kućnom štampaču!
  • Želite li da vam odštampam dvostrano?
  • Do sutra mi donesite odštampane radove.

Dakle, nema dileme – ako želite da govorite i pišete pravilno, uvek birajte oblik odštampati.

Ukoliko imate nedoumicu da li se piše prečas, predčas ili pretčas, proverite ovde šta je ispravno.

