Ako se i vi pitate da li je pravilno reći odštampati ili otštampati, niste jedini. Ova jezička nedoumica često zbunjuje, ali pravopis i gramatika srpskog jezika imaju jasno pravilo koje otklanja dilemu.

Glasovna promena – jednačenje suglasnika po zvučnosti

Nedoumica nastaje zbog glasovne promene koja se zove jednačenje suglasnika po zvučnosti. Suština je u tome da kada se zvučni suglasnici nađu ispred bezvučnih, oni gube svoju zvučnost i prelaze u svoje bezvučne parnjake.

Zbog toga se često javi pitanje – da li treba pisati odštampati ili otštampati?

Pravilo i njegovo odstupanje

Kao i svaka glasovna promena, i ova ima svoja odstupanja. Konkretno, u grupama DS i DŠ jednačenje se nikada ne vrši. Upravo tu spada i naš primer.

Dakle, pravilo je jasno – pravilno je reći i pisati isključivo odštampati.

Primeri u upotrebi

Evo nekoliko primera koji pokazuju pravilnu upotrebu reči:

Kada ćemo odštampati plakate za koncert?

Možeš li mi odštampati ovaj dokument?

Ne možeš odštampati celu knjigu na kućnom štampaču!

Želite li da vam odštampam dvostrano?

Do sutra mi donesite odštampane radove.

Dakle, nema dileme – ako želite da govorite i pišete pravilno, uvek birajte oblik odštampati.

