Često ono što je za nekoga smeće, za drugoga može postati pravo blago. Tako se, na primer, na aukcijama i posebnim rasprodajama mogu kupiti izgubljeni koferi sa aerodroma, čiji sadržaj ostaje misterija sve dok ih neko ne otvori. Iako je gubitak stvari jedan od najvećih strahova putnika prilikom letenja, obično se u takvoj situaciji na kraju ponovo „nađu“ sa svojim prtljagom.

Ipak, povremeno se torbe i koferi ne preuzmu, pa ih aerodromi posle nekoliko meseci prodaju preko aukcijskih kuća. Izgubljeni koferi ponekad kriju vredne predmete, a ponekad samo sitnice bez većeg značaja.

Jedna žena je potrošila 130 funti (oko 150 evra) na izgubljeni prtljag sa londonskog aerodroma Hitrou i oglasila se na društvenim mrežama kako bi otkrila intrigantan sadržaj svoje misteriozne kupovine.

Lucija je lovac na povoljne cene i rizikovala je nadajući se da će imati koristi od tuđe nesreće, piše Daily Express. Rekla je da je miris kofera bio „prilično ustajao“, ali ga je ipak odlučila otvoriti, a ceo proces je snimila i objavila na TikToku.

„Raspakovala sam kofer i videla da je izubijan i da mu je ručka polomljena. Bila sam malo nervozna zbog čudnog mirisa, misleći da će biti pun muških prljavih pantalona i čarapa“, rekla je Lucija.

Međutim, Luciji je ubrzo postalo jasno da je kofer pripadao Kineskinji. „Prve stvari koje su ispale bile su dve knjige na kineskom i ulošci“, rekla je. Uverena da prtljag ne sadrži nikakve skrivene oznake koje bi joj omogućile da ga zakonski vrati vlasnici, Lucija je nastavila da „kopa“ po unutrašnjosti. „Unutra nije bilo torbice ni identifikacije. Pronašla sam meksički novčić u vrednosti od oko 8 penija (9 centi), pa sam se našalila da sam bar deo novca povratila“, rekla je. Zatim je krenula da traži odeću koju bi mogla pokušati da proda na aplikaciji Vinted.

Nakon što je njen video pregledan neverovatnih devet miliona puta, brzo je objavila novi video u kojem prikazuje dalje pretraživanje sadržaja kofera. „Prvo što mi je palo na pamet bilo je da sadržaj kofera nema nikakvog smisla. Nema toaletnih potrepština, osnovnih stvari, ni donjeg veša koji vam je potreban za putovanje“, rekla je Lucija, a zatim je izdvojila najzanimljivije komade odeće koje je pronašla.

To su bili: suknja brenda Crewcuts sa cenom od 49,50 dolara na etiketi (oko 42 evra), zatim „slatka“ bela jakna Abercrombie & Fitch i jedan nasumični muški par starih, nenosivih cipela. Pažnju su joj privukli i „čudni“ predmeti, među kojima su bile kratke pantalone za dečaka od 7 do 8 godina, tirkizna haljina veličine XXL i nekoliko zarđalih i prljavih grickalica za nokte. Sadržaj kofera ju je naveo da se zapita da li osoblje aukcije prethodno otvara prtljag kako bi proverili da li unutra ima nešto vredno pre nego što ga prodaju. „Da li oni izvade dragocenosti, nakit, gotovinu i skupe torbe i cipele, pa onda dopune kofer tuđim stvarima?“, pitala je Lucija svoje pratioce.

Odeću je objavila na Vintedu i rekla da nije sigurna da će uspeti da povrati svojih 130 funti. „Radim za avio-kompaniju – osoblje apsolutno otvara i pretražuje prtljag kako bi pronašli sve moguće tragove koji ukazuju na vlasnika. Važno je tačno znati šta se nalazi u vašem koferu. Ako etiketa spadne, aerodromske službe katalogizuju unutrašnje predmete i traže nekoga ko će prijaviti iste stvari kao izgubljene. Tek nakon nekoliko meseci odlučuju da ih stave na aukciju“, objasnila je jedna korisnica.

„Problem sa svim tim misterioznim koferima, paketima ili čime god jeste taj što, ako ih originalni vlasnik nije tražio nazad, sadržaj očigledno nije bio dovoljno vredan da se potrudi“, zaključila je druga.

(Kurir.rs/Večernjilist)

