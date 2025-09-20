Slušaj vest

Pojedini pripadnici Zodijaka u ovaj vikend uleteće strastveno, a neki horoskopski znaci više će biti fokusirani na rešavanje porodičnih problema. Pogledajte šta su astrolozi prognozirali za dnevni horoskop, 20. septembra.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Očekuje vas važna podrška nekog od vaših nadređenih ili neke uticajne osobe čija reč mnogo znači u vašoj profesiji. Dopada vam se osoba koja nije slobodna i to vas dovodi u dilemu. Privlačnost postaje neodoljiva. Glavobolja. Ne dozvolite da pređe u migrenu.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Aspekti vam sve vreme donose reorganizaciju kompletnog poslovanja. Očekuju vas promene u timu saradnika. Slobodne Bikove očekuje strastvena ljubavna avantura s jednom magnetski privlačnom Škorpijom. Vrtoglavica, moguća je promena vremena ili je posredi nešto ozbiljnije.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Planete su vam veoma naklonjene i donose uspeh u pregovorima i javnim nastupima. Uspeh u kreativnim oblastima. Ovaj dan je prepun ljubavnog elektriciteta. Između vas i osobe s posla sevaju prve ljubavne varnice. Smanjite unos alkohola i gaziranih pića.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Ovaj dan doneće vam pohvale nadređenih. Postigli ste izvanredne rezultate i očekuje vas napredak. Nalazite se u iskušenju da pređete granicu prijateljstva sa osobom prema kojoj ste počeli da osećate mnogo više. Pad imuniteta. Pojačajte unos vitamina i minerala.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Ovaj period donosi vam podršku jedne veoma uticajne osobe. Planete su vam naklonjene ako želite da investirate. Slobodnim Lavovima se danas pruža odlična prilika da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla. Upala zglobova, kao i degenerativne promene. Obavezan je odlazak kod reumatologa.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Povoljni aspekti poboljšaće vašu komunikaciju u okviru posla i učiniti da lakše funkcionišete na radnim zadacima. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Pred vama je veče puno nežnosti i ljubavi. Melanholični ste i depresivni, što vodi u anksioznost.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Očekuje vas uspeh u umetnosti i kreativnim zanimanjima. Porast popularnosti i finansijski uspeh. Uprkos početnim neslaganjima, uspešno ćete rešiti jedan egzistencijalni problem u okviru porodice. Bolovi u nogama. Muči vas i spazam mišića, pa trpite bolove.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Danas bi mogao da vas izbaci iz takta komentar jednog saradnika, pa je moguće da dođe i do svađe. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Jarca ili Bika. Ljubavne varnice će brzo sevnuti. Pojava ekcema kao posledica većeg stresa.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Reorganizacija u firmi u kojoj radite može vam doneti promenu u opisu radnog mesta. Neophodno je prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom odvija se po sistemu vruće-hladno. To vas u velikoj meri emocionalno iscrpljuje. Probavne smetnje, imate pojačan apetit.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Mudrim poslovnim potezima uspećete da znatno unapredite svoju finansijsku situaciju. Uspešni pregovori. Ovaj dan obeležiće nesporazumi i nesuglasice u odnosu s partnerom. Vaši stavovi u bitnim pitanjima se razlikuju. Problem sa želucem, gastritis, odlazak kod lekara je neophodan.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ključ uspeha je savršena organizacija. U suprotnom, može doći do zakašnjenja u obavljanju posla. Nesuglasice u okviru porodice jer vi i partner imate potpuno suprotna shvatanja. Neophodno je prilagođavanje. Više se krećite. Prilično ste se ulenjili i niste spremni na aktivnosti.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Potrudite se da u poslovnoj komunikaciji precizno izražavate svoje stavove. Može doći do nesporazuma. Počeli ste da osećate mnogo više prema osobi koju već dugo poznajete. Skupite hrabrost, načinite prvi korak. Alergija. Problem koji je hroničnog karaktera.

