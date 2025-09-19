Slušaj vest

Umesto da vas iznenade neželjeni troškovi poput probušenih guma ili iznenadnih kvarova, odjednom imate osećaj da se sve posložilo i da finansije konačno idu u plus. Novčana sreća može se pojaviti na mnogo načina. Ponekad je očigledna – u vidu povišice, unapređenja ili neočekivanog čeka u pošti. Ali često se pokaže i suptilnije, na primer kroz budžet koji iznenada savršeno funkcioniše, piše Bastl.

Ako se pitate kada ćete i vi osetiti finansijski pomak, možda odgovor leži u zvezdama. Prema astrološkinji i terapeutkinji Karmen Tarner Šot, planeta Jupiter ima snažan uticaj na sreću i obilje. A ove jeseni posebno će pogodovati trima znacima.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Od 18. oktobra, Jupiter ulazi u znak Raka, što najavljuje pravu sezonu obilja. Rakovi mogu očekivati finansijske dobitke, iznenadne prilike i osećaj da im se trud konačno isplaćuje.

- Ovo je sjajno vreme da postavite namere i manifestujete ono što želite. Jupiterova energija vam stoji iza leđa. Unapređenje, dodatni prihod ili neočekivani poklon – sve je moguće, kaže Karmen Tarner Šot.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Device, poznate kao vredni radnici Zodijaka, konačno će osetiti rezultate svog truda. Posebno važna biće pomračenje Sunca 21. septembra u njihovom znaku – trenutak snažne transformacije.

- Mnoge Device dobiće unapređenja i nove poslovne prilike upravo zahvaljujući pomračenjima. Očekujte priznanje, povišicu ili novu unosnu priliku. Kraj septembra biće idealan trenutak za štednju ili dodatne projekte, objašnjava astrološkinja.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Za Ribe, ova jesen mogla bi izgledati kao da novac dolazi sa svih strana. Pun mesec u njihovom znaku 7. septembra donosi oslobađanje od starih tereta i otvara put ka uspehu.

- Sve što radite u skladu sa kreativnošću i duhovnom svrhom imaće veliku šansu za uspeh. Jupiter, nekadašnji vladar Riba, povećava njihove finansijske mogućnosti kroz umetnost, maštu i putovanja, kaže Karmen Tarner Šot.

