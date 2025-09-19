Slušaj vest

Umesto da vas iznenade neželjeni troškovi poput probušenih guma ili iznenadnih kvarova, odjednom imate osećaj da se sve posložilo i da finansije konačno idu u plus. Novčana sreća može se pojaviti na mnogo načina. Ponekad je očigledna – u vidu povišice, unapređenja ili neočekivanog čeka u pošti. Ali često se pokaže i suptilnije, na primer kroz budžet koji iznenada savršeno funkcioniše, piše Bastl.

Ako se pitate kada ćete i vi osetiti finansijski pomak, možda odgovor leži u zvezdama. Prema astrološkinji i terapeutkinji Karmen Tarner Šot, planeta Jupiter ima snažan uticaj na sreću i obilje. A ove jeseni posebno će pogodovati trima znacima.

Rak

Od 18. oktobra, Jupiter ulazi u znak Raka, što najavljuje pravu sezonu obilja. Rakovi mogu očekivati finansijske dobitke, iznenadne prilike i osećaj da im se trud konačno isplaćuje.

- Ovo je sjajno vreme da postavite namere i manifestujete ono što želite. Jupiterova energija vam stoji iza leđa. Unapređenje, dodatni prihod ili neočekivani poklon – sve je moguće, kaže Karmen Tarner Šot. 

Devica

Device, poznate kao vredni radnici Zodijaka, konačno će osetiti rezultate svog truda. Posebno važna biće pomračenje Sunca 21. septembra u njihovom znaku – trenutak snažne transformacije.

- Mnoge Device dobiće unapređenja i nove poslovne prilike upravo zahvaljujući pomračenjima. Očekujte priznanje, povišicu ili novu unosnu priliku. Kraj septembra biće idealan trenutak za štednju ili dodatne projekte, objašnjava astrološkinja.

Ribe

Za Ribe, ova jesen mogla bi izgledati kao da novac dolazi sa svih strana. Pun mesec u njihovom znaku 7. septembra donosi oslobađanje od starih tereta i otvara put ka uspehu.

- Sve što radite u skladu sa kreativnošću i duhovnom svrhom imaće veliku šansu za uspeh. Jupiter, nekadašnji vladar Riba, povećava njihove finansijske mogućnosti kroz umetnost, maštu i putovanja, kaže Karmen Tarner Šot.

