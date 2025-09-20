Slušaj vest

Jedni je opisuju kao venčanicu, drugi kao imitaciju, ali kreacija koju je jedan mladi momak obukao na venčanju sa svojim starijim partnerom doslovno je oborila mreže. Očekivani burni komentari nizali su se ispod njihovih svadbenih fotografija i svi su imali istu zamerku.

Istopolni brakovi tema su koja odavnina izaziv oprečne stavove i mišljenja. Dok jedni zdušno podržavaju, drugi, uglavnom oni konzervativnijih gledišta, oštro se protive. Danas je, ipak, sve drugačije i liberalnije s obzirom na to da su u mnogim zemljama venčanja među supružnicima istog pola dozvoljena i ozakonjena, pa se partneri ne ustručavaju da detalje ceremonije stupanja u brak podele javno.

Kada je slučaj para iz Latinske Amerike u pitanju, najviše reakcija izazvala je svojevrsna venčanica koju je mlađi muškarac obukao. Iako su mnogi negativno komentarisali i njihovu razliku u godinama, ipak je plašt preko pantalona, koji je trebalo da imitira suknju, najviše uzburkao javnost.

Svadba po sopstvenim pravilima

I dok su ljudi bliski paru ispod niza fotografija na Instagramu sa oduševljenjem pozdravljali hrabrost mladog momka da ponese neobičnu kombinaciju, drugi, koji su bili slučajni posmatrači na društvenim mrežama, nisu bili blagonakloni u iskazivanju svog mišljenja, već su prizor videli kao "degutantan".

S obzirom na to da je mladić u jednom momentu skinuo plašt i fotografisao se samo u belom odelu, pojedini su komentarisali da bi "bilo bolje da je od samog početka tako izgledao jer bi manje negativnih reakcija doživeo".

Naravno, bilo je i onih neutralnih sa stavom da par treba pustiti da živi i uživa kako želi, te da je to bio njihov dan i da su imali pravo da ga osmisle i provedu po svojoj želji.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

