Postoje ljudi koji su rođeni s različitim fizičkim nedostacima, ali to ih ne sprečava da žive ispunjen život i da svojim primerom pokažu kako prepreke mogu da postanu snaga. Jedan od takvih inspirativnih primera je 26-godišnji nastavnik engleskog jezika Ćao Albers, rođen u Kini, koji nema palčeve.

Uprkos tome, Ćao svakodnevno dokazuje da je sposoban da obavlja sve zadatke poput bilo koga drugog. Njegove neverovatne veštine oduševljavaju ljude širom sveta, a upravo zahvaljujući društvenim mrežama postao je prava senzacija.

Na TikToku objavljuje snimke u kojima pokazuje kako bez ikakvih pomagala ili proteza savladava razne izazove.

Publiku posebno osvaja njegov pozitivan stav i smisao za humor. Često se šali na sopstveni račun, što ga čini još bližim i simpatičnijim svojim pratiocima. U jednom viralnom snimku, koji je pregledan milionima puta, Ćao je duhovito izjavio kako može da uradi sve, osim da stopira.

"Živi sam dokaz da su palčevi opcionalni", rekao je u jednom od videa.

Neverovatni trikovi

Iako je sada optimističan i svojim trikovima zasmejava brojne ljude, njegova životna priča nije bila baš laka. Naime, rođen je u Kini, a već s četiri meseca je usvojen i preselio se u Holandiju. Ipak, kaže da se u toj zemlji nikada nije osećao potpuno kao kod kuće.

Kao dečaku, nedostatak palčeva bio mu je izvor nesigurnosti, ali godine putovanja po Evropi pomogle su mu da stekne samopouzdanje.

Danas je to što je nekada doživljavao kao slabost pretvorio u snagu, pa se čak i šali: "Prsti su toliko lepi da je Bog odlučio da zadrži dva za sebe."

Kao sve aktivniji kreator sadržaja, redovno objavljuje videe u kojima demonstrira šta sve može da uradi s osam prstiju, bez proteza i posebnih pomagala.

Njegovi "podvizi bez palčeva" uključuju vrćenje vaze u rukama, otvaranje flaše vode koristeći samo kažiprst i srednji prst, a zatim i ispijanje iz nje dok je drži četvoroprstom rukom.

Štaviše, Albers izvodi trikove koje oni s "punim setom prstiju" ne mogu, poput guranja cele ruke u kutiju čipsa Pringles, zbog čega su ga obožavatelji prozvali pravim Hudinijem.

Dobra strana nedostatka

U drugom videu, snimljenom s devojkom, poručuje kako ljudi ne treba da ga sažaljevaju jer on može da "pobegne iz lisica" i dobije "20 odsto popusta na manikir".

Njegovi pratioci oduševljeni su njegovim optimizmom i trikovima.

"Palac gore ako si srećan", "U redu, razumemo, bolji si od nas", "To je prava fleksiblinost", "U redu, ljubomoran sam", "Neću da lažem, to je talenat", "Rođen za pobedu", samo su neki od komentara.

Naravno, Albers priznaje da mu ponekad nije lako. Na jednom snimku pokazuje mukotrpan proces otvaranja poklon-kutije zavezane vrpcom.

U drugom videu priznaje da mu upoznavanje novih ljudi stvara nervozu jer nikada ne zna kako će reagovati kada vide da nema palčeve.

Uprkos svemu, tvrdi da nikada ne bi poželeo deset prstiju. "Kad bi mi ih neko dao, vratio bih se na ovo stanje, jer sam na to naviknut", zaključio je.

