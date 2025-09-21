Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde pripadnicima Zodijaka priredile ovog poslednjeg dana u nedelji.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas osećate snažnu potrebu da budete iskreni — možda i na račun mira, ali ćete se bolje osećati ako kažete ono što mislite. U ljubavi ili odnosima, otvorenost će doneti olakšanje. Na poslu, izbegavajte nagle poteze — bolje je da planirate nego da reagujete impulsivno.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokus vam je na toplini i kreativnosti. Može se pojaviti nova ideja ili hobi koji vas raduje. U ljubavi — mali gestovi vrede više nego velike reči. Finansijski, budite obazrivi i izbegavajte trošenje na stvari koje nisu neophodne.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Porodica i dom su u centru pažnje. Možda ćete želeti da provedete više vremena kod kuće ili da poradite na uređenju prostora. Komunikacija će vam pomoći da razjasnite porodične nesporazume.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan donosi prilike za nova poznanstva i putovanja, makar i kratka. Komunikacija je važna — budite otvoreni za dijalog i pažljivo slušajte. U emotivnim situacijama, izrazite ono što osećate i ne pretpostavljajte.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Finansije i lična vrednost su u prvom planu. Možete osetiti motivaciju da preuzmete inicijativu u poslovnim stvarima ili da vrednost svog rada stavite u prvi plan. U ljubavi, budite autentični — iskrenost ima veću težinu od impresivnosti.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za vas je ovo važan dan — pomračenje donosi šansu za novi početak, naročito u rutinama, zdravlju i svakodnevnoj organizaciji. Možete uvideti šta vam više ne služi. Iskoristite priliku da postavite jasnije strukture i granice.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Potrebna vam je ravnoteža između spoljnog i unutrašnjeg sveta. Možete osećati zatezanje između obaveza i želje za mirom. Pronađite vreme za odmor i unutrašnju tišinu. U odnosima, nežno postavljanje granica doneće koristi.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Društveni kontakti i timski rad donose benefite. Prijatelji i saradnici mogu biti izvor podrške i novih prilika. Ipak, čuvajte sopstvene potrebe i štitite svoju energiju.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Karijera i ambicije su u fokusu. Možete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti i da se istaknete. Budite konkretni u koracima i izbegavajte prevelike planove bez jasnog puta. U ljubavi, partneri će ceniti vašu odlučnost.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Učenje, putovanja i širenje vidika donose vam zadovoljstvo. Intuicija i novi uvidi mogu vam pomoći da promenite pogled na stare probleme. U finansijama, razmotrite alternativne izvore prihoda ili novi pristup poslu.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija, ideje i razmena mišljenja biće važni. Možete osetiti inspiraciju da pišete, govorite pred drugima ili delite svoje stavove. Saslušajte i druge — pravi napredak dolazi kroz saradnju i uklapanje sa kolegama.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija vam je pojačana danas. Obratite pažnju na snove, osećanja i sitne znakove — mogli bi imati značaj. U emocijama, saosećajnost i razumevanje pomoći će vam da se povežete dublje sa voljenima. Čuvajte se preuzimanja tuđih problema.