Dnevni horoskop za 21. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde pripadnicima Zodijaka priredile ovog poslednjeg dana u nedelji.

Ovan

  Danas osećate snažnu potrebu da budete iskreni — možda i na račun mira, ali ćete se bolje osećati ako kažete ono što mislite. U ljubavi ili odnosima, otvorenost će doneti olakšanje. Na poslu, izbegavajte nagle poteze — bolje je da planirate nego da reagujete impulsivno.

Bik

  Fokus vam je na toplini i kreativnosti. Može se pojaviti nova ideja ili hobi koji vas raduje. U ljubavi — mali gestovi vrede više nego velike reči. Finansijski, budite obazrivi i izbegavajte trošenje na stvari koje nisu neophodne.

Blizanci

  Porodica i dom su u centru pažnje. Možda ćete želeti da provedete više vremena kod kuće ili da poradite na uređenju prostora. Komunikacija će vam pomoći da razjasnite porodične nesporazume.

Rak

  Dan donosi prilike za nova poznanstva i putovanja, makar i kratka. Komunikacija je važna — budite otvoreni za dijalog i pažljivo slušajte. U emotivnim situacijama, izrazite ono što osećate i ne pretpostavljajte.

Lav

  Finansije i lična vrednost su u prvom planu. Možete osetiti motivaciju da preuzmete inicijativu u poslovnim stvarima ili da vrednost svog rada stavite u prvi plan. U ljubavi, budite autentični — iskrenost ima veću težinu od impresivnosti.

Devica

  Za vas je ovo važan dan — pomračenje donosi šansu za novi početak, naročito u rutinama, zdravlju i svakodnevnoj organizaciji. Možete uvideti šta vam više ne služi. Iskoristite priliku da postavite jasnije strukture i granice.

Vaga

  Potrebna vam je ravnoteža između spoljnog i unutrašnjeg sveta. Možete osećati zatezanje između obaveza i želje za mirom. Pronađite vreme za odmor i unutrašnju tišinu. U odnosima, nežno postavljanje granica doneće koristi.

Škorpija

  Društveni kontakti i timski rad donose benefite. Prijatelji i saradnici mogu biti izvor podrške i novih prilika. Ipak, čuvajte sopstvene potrebe i štitite svoju energiju.

Strelac

  Karijera i ambicije su u fokusu. Možete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti i da se istaknete. Budite konkretni u koracima i izbegavajte prevelike planove bez jasnog puta. U ljubavi, partneri će ceniti vašu odlučnost.

Jarac

  Učenje, putovanja i širenje vidika donose vam zadovoljstvo. Intuicija i novi uvidi mogu vam pomoći da promenite pogled na stare probleme. U finansijama, razmotrite alternativne izvore prihoda ili novi pristup poslu.

Vodolija

  Komunikacija, ideje i razmena mišljenja biće važni. Možete osetiti inspiraciju da pišete, govorite pred drugima ili delite svoje stavove. Saslušajte i druge — pravi napredak dolazi kroz saradnju i uklapanje sa kolegama.

Ribe

  Intuicija vam je pojačana danas. Obratite pažnju na snove, osećanja i sitne znakove — mogli bi imati značaj. U emocijama, saosećajnost i razumevanje pomoći će vam da se povežete dublje sa voljenima. Čuvajte se preuzimanja tuđih problema.

