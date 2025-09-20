Slušaj vest

Tokom oktobra 2025. godine pojedini znaci horoskopa prolaziće kroz finansijsku krizu. Donosimo vam astrološku prognozu za polje finansija za sve pripadnike Zodijaka, evo šta vas očekuje narednog meseca.

Ovan

profimedia-1009692990.jpg
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vaše finansije u oktobru ostaju prilično stabilne. Mogući su manji prilivi kroz dodatne poslove ili projekte. Ako iskoristite kraj meseca za brzu akciju, možete povećati prihode.

Bik

Bik
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Oktobar vam donosi izuzetno povoljan period. Stabilni prilivi i mogućnost pametnih ulaganja nagoveštavaju rast. Oko sredine meseca može se pojaviti neočekivana prilika koja će značajno poboljšati vašu finansijsku situaciju.

Blizanci

Blizanci
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Finansijska slika je uglavnom neutralna. Ipak, kraj meseca može doneti iznenadnu šansu za dodatnu zaradu. Budite brzi u reakciji i obazrivi u potpisivanju dokumenata.

Rak

Rak
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Mogući su neplanirani troškovi, posebno vezani za dom ili porodicu. Pre nego što investirate veće sume, pažljivo proverite sve uslove i odložite nepotrebne kupovine.

Lav

Lav
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vaš trud počinje da se isplaćuje. Oktobar donosi šanse za povišice, bonuse ili povoljne poslovne ugovore. Iskoristite višak prihoda za dugoročna ulaganja, jer će se pokazati isplativim.

Devica

Devica
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Budite oprezni sa finansijskim obavezama — mogući su nesporazumi u vezi sa platama, dugovanjima ili ugovorima. Izbegavajte impulsivne troškove i sve proveravajte dvaput.

Vaga

Vaga
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Finansije ostaju stabilne, bez većih promena. Ipak, budite oprezni sa pozajmicama ili kreditima. Održavanje ravnoteže u troškovima biće vaš najbolji potez ovog meseca.

Škorpija

Škorpija
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Oktobar donosi ravnotežu – ni prevelike dobitke ni značajne gubitke. Dobro planiranje i štednja pomoći će vam da zadržite kontrolu nad budžetom i pripremite se za kraj godine.

Strelac

Strelac
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Veoma povoljan mesec! Novi poslovi ili dodatni izvori prihoda mogu otvoriti vrata većoj finansijskoj slobodi. Vaš optimizam i hrabrost u poslu biće nagrađeni.

Jarac

Jarac
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Budite oprezni sa investicijama i poslovnim rizicima. Preterana ambicija može dovesti do gubitaka ako odluke donosite brzopleto. Oslonite se na proverene informacije i izbegavajte rizične poteze.

Vodolija

Vodolija
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Inovativne ideje i saradnje donose pozitivne pomake u finansijama. Ovo je dobar period za pregovore, potpisivanje ugovora i zajednička ulaganja. Iskoristite prilike, ali zadržite realna očekivanja.

Ribe

Ribe
Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Intuicija vam je pojačana, ali emocije mogu uticati na donošenje finansijskih odluka. Izbegavajte impulzivne kupovine i konsultujte iskusnije osobe pre većih transakcija.

