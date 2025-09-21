Slušaj vest

Posao: Neprijatnosti ćete izbeći prilagođavanjem i pojačanom koncentracijom. Teže ćete pamtiti i povezivati pa zapisujte važne podatke. Moguće su zabune i pogrešne procene. Birajte ljude s kojima sarađujete.

Ljubav: Moguće su bračne razmirice oko usklađivanja interesovanja i slobodnog vremena. Samci, ljubavnih prilika će biti, ali zasad neće ispunjavati vaša očekivanja. Ako se željeni odnos bude previše sporo razvijao, mogli biste da izgubite strpljenje i odustanete.

Zdravlje: Mogli biste da osećate izraženiji psihički umor, a i svakodnevica će vam biti ispunjena stresnim situacijama. Prihvatićete se previše obaveza, što može da vas iscrpi. Nije naodmet obaviti sistematski pregled.

Najbolji dan: 27. septembar

Najlošiji dan: 22. septembar

Bik

Posao: Radićete čak nekoliko poslova istovremeno, i to prilično uspešno i kvalitetno. Bićete uspešni u trgovini, zastupanju i pregovaranju. Snage vam ne manjka, ali koncentracija ponekad nije baš blistava.

Ljubav: Nezadovoljni ste postojećim emotivnim stanjem i odabirom partnera. Problemi izviru iz vaših postupaka prema njemu pa pripazite da ne budete previše grubi. Moraćete da uskladite različita interesovanja i prigušite ljubomoru koja vam oduzima mir.

Zdravlje: Teško ćete odolevati ukusnoj hrani. Ako ste nedavno krenuli na dijetu, trebaće vam mnogo snage i volje da ne pokleknete. Pripazite se infekcija i upalnih stanja – odmor vam je i više nego potreban.

Najbolji dan: 21. septembar

Najlošiji dan: 26. septembar

Blizanci

Posao: Vreme je povoljno za umetničko stvaralaštvo i rad vezan za sport i medije. Bićete uverljivi na rečima i delima, a drugi će ceniti vaš trud. Uvećaćete prihode honorarnim poslom.

Ljubav: Odnos s partnerom biće opterećen problemima koje nećete rešavati nego prelaziti preko njih. Pazite da vam se to ne vrati poput bumeranga – vreme je za otvoren razgovor s partnerom. Slobodnima će ulazak u vezu biti propraćen komplikacijama.

Zdravlje: Druženje s prijateljima, izlazak udvoje i sportovi biće najbolji lek za vaše raspoloženje. Iako ćete mnogo raditi, nećete osećati umor, pa će vam kolege zavideti na tako dobroj formi i izdržljivosti.

Najbolji dan: 23. septembar

Najlošiji dan: 27. septembar

Rak

Posao: Dobro razmislite pre nego što donosite odluke i izbegavajte zahtevnije poslove, na primer gradnju ili kupoprodaju nekretnina. Nepovoljne okolnosti blokiraće vaše potencijale.

Ljubav: Očekuje vas mnogo telefonskih i elektronskih poruka sa simpatijom, neočekivanih susreta na ulici ili na školskim hodnicima. U odličnom ste periodu za nove veze i poznanstva, a i oni koji su u braku imaće kvalitetnije odnose s voljenom osobom.

Zdravlje: Ne preterujte s naporima, jedite ono što vaše telo traži i uzimajte vitamine. Psihički ćete osećati umor, pa će vam se na poslu često spavati i trebaće vam češće pauze. Ipak, zato ćete fizički biti izdržljivi.

Najbolji dan: 25. septembar

Najlošiji dan: 24. septembar

Lav

Posao: Pravo je vreme za doškolovavanje ili specijalizaciju. Poseta stranoj zemlji ili prisustvovanje seminaru omogućiće vam da mnogo naučite. Odlično vam idu pravni poslovi, zastupanje i posredovanja.

Ljubav: Razgovorom ćete odagnati dileme i raščistiti bračne probleme. Dobrog savetnika imaćete u prijatelju, koji će vaše emotivne probleme sagledati bolje od vas. Ako ste sami, novo poznanstvo baziraće se na intelektualnoj privlačnosti.

Zdravlje: Osetljivi ste na vremenske uticaje, pa pazite kako se odevate. Starijim pripadnicima znaka mogli bi da se pojave problemi vezani za pritisak ili probavu. Nemojte se zapustiti, prekontrolišite zdravlje kod lekara.

Najbolji dan: 27. septembar

Najlošiji dan: 25. septembar

Devica

Posao: Do izražaja će doći kvalitet vašeg rada. Bićete svesni svojih mogućnosti, što će vam otvoriti nova vrata za uspeh. Uspešno ćete podmirivati finansijske obaveze, ali pripremite se na porast troškova.

Ljubav: Neko će vam se posebno svideti. Put od poznanstva do zagrljaja biće možda dug, ali budite sigurni da će vam se želje ispuniti. Razrešićete neke dileme naročito ako ste u vezi, a sviđa vam se neko drugi. Bićete spremni za raskid.

Zdravlje: U odličnom ste razdoblju, a posebno ste ojačani Marsom koji vam daje obilje energije i samopouzdanja. Ako krećete na dijetu, bićete dovoljno istrajni i na vagi primetiti rezultate koji će vas radovati.

Najbolji dan: 21. septembar

Najlošiji dan: 26. septembar

Posao: Bićete stalno u pokretu i juriti na sve strane. U komunikaciji ćete iskazivati odlučnost i sve ostale s lakoćom nagovarati da prihvate vaše ideje. U timskom radu bićete jedan od jačih igrača.

Ljubav: Vaša veza poprima umerenije tokove pa iako možda neće biti toliko vatre i strasti kao u početku, sada će vaš odnos pokazati i druge vrednosti. Dogovaraćete se o zajedničkom životu i uživati u novim planovima. Oni u braku prisniji su s partnerom.

Zdravlje: Nećete se požaliti na loše zdravlje jer ste u periodu vladavine svog znaka. To znači da ste vitalni i izdržljivi, te da možete da podnesete mnogo napora bez većeg umora. Uživaćete u društvenom životu.

Najbolji dan: 22. septembar

Najlošiji dan: 21. septembar

Škorpija

Posao: Izloženi ste stresu i zastojima. Pad koncentracije ometaće vas u obavljanju intelektualnih i matematičkih radnji. Mogle bi da vas razočaraju neke kolege – shvatićete da su neiskreni prema vama.

Ljubav: Proniknućete u srž svog ljubavnog statusa i spoznati šta vam nedostaje kako biste bili ispunjeni. Slobodni će putem prijatelja upoznati privlačnu osobu pa nije isključena nova veza u kojoj ćete mnogo dobiti, iako ćete sami malo davati.

Zdravlje: Venera u vašem znaku vas prolepšava, podiže raspoloženje, pa ste u društvima najglasniji i najveseliji. Međutim, nepovoljan Merkur vam blokira mentalnu energiju, pa je moguća nervoza ili anksioznost.

Najbolji dan: 26. septembar

Najlošiji dan: 23. septembar

Posao: Jurišaćete prema zacrtanim ciljevima. Imate dovoljno energije pa vam naporan rad neće teško padati. Potraga za zaštitnicima i vezama biće uspešnija. Vaši planovi se ostvaruju bez zastoja.

Ljubav: Moraćete da preispitate kvalitet svoje ljubavne veze. Smetaće vam neraščišćene i nedorečene situacije. Vreme je za otvoren razgovor s partnerom. Mogli biste da poželite nešto zabranjeno, pa postoji verovatnoća da vam naklonost ne bude uzvraćena.

Zdravlje: Izbegavanje fizičkih aktivnosti doći će na naplatu. Shvatićete da ste potpuno izgubili kondiciju, te da vam i najmanje kretanje izaziva veliki napor. Koristile bi vam poduže šetnje.

Najbolji dan: 27. septembar

Najlošiji dan: 21. septembar

Jarac

Posao: Bićete izloženi neprijatnim karakterima drugih ljudi i prohtevima kojima ćete teško udovoljiti. Ponekad ćete teškom mukom odrađivati obaveze, ali planete garantuju da vaš trud neće biti uzaludan.

Ljubav: Ovo je dobar trenutak za sklapanje novih veza. Neki će sklopiti poznanstvo u poslovnom okruženju, koje bi vremenom moglo da preraste u ljubavnu vezu. No pazite se onih koji neće blagonaklono gledati na vaš izbor partnera – neko vam zavidi!

Zdravlje: Ako se osećate umorno i pospano, bilo bi pametno da proverite nivo gvožđa u krvi. Unesite u ishranu što više povrća i žitarica, a naročito će vam prijati razni kompoti. Pazite na zglobove nogu.

Najbolji dan: 21.septembar

Najlošiji dan: 24. septembar

Vodolija

žPosao: Poslovna zbivanja biće povezana s inostranstvom i usavršavanjem ili nadopunjavanjem znanja i stručnosti. Očekuje vas odlazak na seminar ili kurs na kom ćete ostvariti prijatne kontakte.

Ljubav: Sklapaćete poznanstva i birati između nekoliko prilika za pustolovinu. Mogli biste da se zbližite s energičnom osobom koja će imati prevelika očekivanja prema vama. Bračni odnosi biće puni uspona i padova – nastojte da se kontrolišete i ne svađate.

Zdravlje: Čuvajte se povreda uzrokovanih nekim nespretnim kretanjem. Pre svake fizičke aktivnosti dobro se zagrejte i razgibajte mišiće. Neki među vama boriće se s nesanicom – pokušajte s čajevima koji umiruju.

Najbolji dan: 22. septembar

Najlošiji dan: 25. septembar

Ribe

Posao: Izvrsno ćete se snalaziti u mnoštvu obaveza i pretrpanom radnom danu. Dobro ćete procenjivati situacije, reagovati instinktivno i znaćete čemu treba dati prednost prilikom rešavanja problema.

Ljubav: Samci, dugo niste bili u ovako srećnom periodu – sada je vreme za osvajanje i nove veze! Hrabro se približite osobi koja vam se sviđa, velike su šanse da njena reakcija bude pozitivna. Ako ste u braku, moguće su povremene verbalne iskrice.

Zdravlje: Razvijajte samodisciplinu i počnite da se držite davno donesenih odluka o rešavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. Međutim, imate Marsovu podršku, pa ste puni energije i živahni, a i društveni život vas ispunjava dobrim raspoloženjem.

Najbolji dan: 26. septembar

Najlošiji dan: 27. septembar

