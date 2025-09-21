Slušaj vest

U najnovijoj Superpoteri Jovan Memedović je odlučio da, pre nego što krene prava akcija, otkrije koji filmski žanrovi „pune baterije” tragačima. Neki bi najradije jurili kroz akcione blokbastere, a drugi rešavali zagonetke u trilerima, ali sve dok ih neki horor ne natera da brže pritisnu dugme za odgovor. Publika je, naravno, uvek spremna za napetu filmsku priču u Superpoteri!

Prvi je pred Tragače izašao Daniel Jovanović iz Prokuplja, pedesetpetogodišnji profesor veronauke i master student književnosti. Sa svih pet tačnih odgovora u prvoj rundi Daniel je inspirisao Tragače na visoke novčane ponude, ali na „eci peci pec“ izabrao borbu protiv trojice Tragača i sumu od 600.000 dinara. Ipak, pogrešan odgovor ga je dekoncentrisao i izbacio „iz koloseka“, pa nije uspeo da iz studija izađe kao pobednik.



Usledio je nastup dame veoma dobro poznatoj kako publici, tako i Tragačima. Simpatična Sofija Necin iz Novog Sada, pobednica je mnogih kvizova koji se emituju u Srbiji, a ovog puta znanje i sreću je okušala i u Superpoteri. Hrabro je izabrala borbu protiv svo četvoro Tragača. Ipak, svega 5 sekundi isprečilo se između nje i 700.000 dinara.

Da na mlađima svet ostaje, povtrdio je Luka Radić iz Balatuna, osvojivši neverovatnih 800.000 dinara. Ne samo što je pokazao fenomenalno znanje i brzinu razmišljanja, Luka je sa prisutnim i publikom kraj malih ekrana podelio svoje životne uspehe od prvog pojavljivanja u Poteri 2020. godine. Tada student medicine, a danas specijalizant radiologije, koji se u međuvremenu i oženio, zaslužio je svo poštovanje Tragača koji su bili naspram njega, pa je tako Milan Bukvić imao samo jedan komentar: „Dobro je dok ga vidimo u kvizu, samo da ga ne vidimo na radnom mestu“.

Foto: Adrenalin produkcija



Još jedno poznato lice, i kako je Bukvić rekao „najveći simbol Jagodine, posle Muzeja voštanih figura i Zoološkog vrta“, obasjalo je sam kraj epizode. Jagodinac Miodrag Petrović je sa 22 godine učešća u dvadesetak različitih kvizova, od čega i tri pojavljivanja u Poteri, nesumnjivo jedan od simbola kvizaške scene. U Superpoteri je pokušao da osvoji 400.000 dinara, ali mu to nije pošlo za rukom, Tragači su bili brži. Jovan Memedović mu je, za utehu, poručio da je svima u studiju zbog toga žao, na šta je nasmejani Miodrag dodao samo: „Ja sam pobedio u svakom slučaju“.

