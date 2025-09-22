Slušaj vest

Dnevni horoskop za 22. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tokom dana raspoloženje vam mogu pokvariti loši međuljudski odnosi na poslu. Najbolje je da se držite po strani. Slobodni Ovnovi mogu upoznati srodnu dušu na nekom putovanju. Pred vama je burna ljubavna avantura. Čuvajte se vrele vode, kao i oštrih predmeta.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Planetarni aspekti deluju podsticajno, daju vam radni elan i energiju da završite rad na važnom projektu. Očekuje vas zanimljiv izlazak s partnerom i neuobičajeno dobar provod u krugu proverenih prijatelja. Počnite s rekreacijom. Svakodnevni odlazak u teretanu bi vam pomogao.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Blizanci koji se bave finansijama, trgovinom ili uslužnim delatnostima postići će u ovom periodu natprosečne rezultate. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Novo ljubavno poglavlje. Odlično se osećate, skoro niste bili toliko zadovoljni.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete uspešno rešiti administrativni deo posla, pa čak i kompleksnu papirologiju. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Slobodnim Rakovima predstoji izuzetno romantično veče sa osobom koja ih neodoljivo privlači. Reumatski bolovi. Ništa ne činite da popravite stanje.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doprineće uspešnom finansijskom poslovanju. Načinićete prave poteze u pravi čas. Vaš odnos s partnerom je pun razumevanja i nežnosti. Ostvarićete izuzetno važan zajednički cilj. Stvarno ste preterali sa unosom slatkiša. Kilograme nećete skinuti lako!

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas veoma važan razgovor sa autoritetima u vašoj profesiji. Originalne ideje naići će na dobar odziv. Device koje su u vezi ozbiljno razmišljaju o formiranju porodice. Moguća je formalizacija odnosa. Probavne smetnje. Promenite nešto u načinu ishrane.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da uzrokuje kratak spoj u komunikaciji tokom dana. Napeti odnosi s nadređenima. Ako danas dotaknete sporna pitanja s partnerom, može doći do burne rasprave. Promenljivost raspoloženja. Doživljavate uspone i padove, posavetujte se s psihologom.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Akcenat tokom ovog dana je na poslovnom sastanku, na kom može doći do burne rasprave. Promena u timu saradnika. Kratkotrajna epizoda ljubomore za momenat će narušiti inače skladan period između vas i partnera. Bolovi u kolenima.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Odlične rezultate na poslu postići će Strelčevi koji se bave uslužnim delatnostima, kao i trgovinom. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo sa zanimljivom i veoma ekscentričnom Vodolijom ili sa Ovnom. Više se krećite. Potreban vam je određeni stimulans da biste se pokrenuli.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je važan poslovni sastanak. Ako se nalazite na rukovodećem položaju, očekuju vas pohvale za rezultate. Ako ste partneru nešto prećutali, to danas može biti otkriveno. Moguća je kriza poverenja. Više se odmarajte. Umete da se preforsirate, preuzimate previše obaveza na sebe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Možete da postignete uspešan dogovor o saradnji sa stranom kompanijom. Napredak u karijeri. Nesuglasice između vas i partnera mogu da kulminiraju. Jedno od vas će ipak morati da popusti. Planirajte odlazak na neku udaljenu destinaciju, da nakratko pobegnete od svih.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovo je povoljan period za početak poslovne saradnje i razvoj privatnog biznisa. Uspeh postižete inovativnošću. Između vas i osobe s kojom poslovno sarađujete postoji neodoljiva privlačnost. Moguća je tajna veza. Posle dužeg vremena poklanjate više pažnje svom izgledu.