Bivša poslanica italijanskog parlamenta i unuka Benita Musolinija, Alesandra Musolini, ispričala je retke i intimne detalje o vezi svojih bake i deke Dučea i njegove supruge Rahele, otkrivajući skrivene strane njihove priče. U intervjuu za Corriere della Sera ona je podelila osetljive porodične epizode, uključujući i prevaru bake sa ljubavnikom, kao i strastvenu vezu koja ih je povezivala.

Ljubav koja je ojačala posle prevare

"Rahele nije bila potčinjena žena,“ kaže Alesandra. "Kada ga je prevarila, to nije bilo iz osvete, već da ga ponovo osvoji. Posle toga njihova veza je postala jača. Imali su ogromnu ljubav.“ Ona opisuje i trenutak kada se bakin ljubavnik, Korado Varoli, sakrio u ormar u vili Karpena kako bi izbegao Musolinijev bes kada je otkriven.

Portret bake: snažna i nezavisna žena

Alesandra se seća Rahele kao predane, ali nepokorne figure:

"Pamtiću je zauvek u crnini, sa blistavim plavim očima. Nije bila pokorna supruga kakvom je često predstavljaju bila je disciplinovana, jaka i izuzetno hrabra za svoje vreme.“

Ona dodaje da su odnosi između Rahele i njenih sestara bili napeti, obeleženi ljubomorom i porodičnim sukobima, što je dodatno oblikovalo njihove živote.

Benito Musolini Foto: akg-images / Profimedia

Porodične tajne i bolna sećanja

Alesandra otkriva da joj je baka pred smrt ostavila ogrlicu sa ugraviranim inicijalima – „R“ za Rahele i još jedno slovo koje je moglo biti „B“ (Benito) ili „C“ (Korado). Ovaj detalj ju je naveo da dublje istraži porodičnu prošlost, što opisuje i u svojoj knjizi „Benito. Ruže i trnje“.

Takođe ističe da je Rahele imala teško detinjstvo, puno teškog rada i poniženja, ali je postala žena najmoćnijeg čoveka u Italiji. Ipak, njihova veza je do samog kraja ostala složena i ispunjena strašću.

Alesandra Musolini unuka Benita Musolinija Foto: Vincenzo Landi / Zuma Press / Profimedia

Ljubav i kontradikcije jednog istorijskog para

Alesandra naglašava da njena knjiga ne obrađuje političke ili istorijske teme, već intimnu dimenziju:

"Želela sam da prikažem Rahele onakvom kakva je zaista bila: ne kao tihu figuru u senci Dučea, već kao ženu koja mu je umela parirati. Njena prevara nije uništila brak, već ga je ojačala – jer je Benito shvatio da ona nije samo pokorna supruga, već ličnost za sebe.“

Ova retka ispovest nudi novu perspektivu na privatni život jedne od najkontroverznijih istorijskih figura i podseća da, iza moći i ideologija, ljudski odnosi ostaju složeni, ispunjeni ljubavlju, ponosom i skrivenim ranama.