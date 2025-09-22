Slušaj vest

Prošlo je više četiri decenije od trenutka kada je plavokosi dečak iz Kuršumlije pred kamerama Milovana Ilića Minimaksa recitovao pesmu „Ujedinjena deca sveta“. Emotivni snimak iz 1983. godine, koji se nedavno ponovo pojavio na društvenim mrežama, izazvao je talas emocija i setnih sećanja, a posle toliko godina Vojislav Vujić, poznat svima kao mali Voja, otkrio je kako se oseća nakon što je njegova dečja recitacija postala viralna.

Voja živi u Donjem Stepošu kod Kruševca. Porodičan je čovek, suprug Tamare i otac troje dece – Dušana, Radice i Stefana . Za Telegraf.rs u je tada rekao da bi pesmu ponovo izrecitovao, i to iz istog razloga zbog kog ju je recitovao pre 40 godina – iz želje da pošalje poruku o jedinstvu i ljubavi među decom.

– Bilo je to 1983. godine u Ekonomskoj školi u Kuršumliji. Minimaks je u emisiji „Tebi kažem“ pitao decu šta su pripremila, a ja sam izašao i punog srca izrecitovao pesmu koju je za mene napisala učiteljica Danica Nikolić. Snimak sam sačuvao, kao što svi čuvamo uspomene, ali moram da priznam da sam bio uzbuđen i presrećan kada sam video šta su društvene mreže uradile s njim – priča Voja.

Podseća da se seća oko 80 odsto stihova i da bi mu trebalo samo malo podsećanja da ih ponovi u celosti. A kada bi ponovo stao pred publiku, kaže da bi pesmu posvetio ne samo svojoj deci, već svoj deci sveta.

– Sada je razumem na drugačiji način. Samo neka bude mir u svetu, to mi je jedina želja. Kada govorimo o deci, smatram da vaspitanje uvek počinje od roditelja – ističe Voja.

Telefon mu se usijao od poziva i poruka, jer su ga mnogi prepoznali, a komentari su uglavnom bili puni podrške i emocija.

– Čak me je i kolega pitao da li sam to ja. Svi komentari su bili pozitivni, i to mi mnogo znači – dodaje Voja kroz osmeh.

Podsećamo, stihovi koji su rasplakali i njega i publiku davne 1983. godine i dalje jednako snažno odjekuju:

**„Sva su deca na svetu ista

Vesela, a u duši čista.

Nisu svi jednako siti,

Iako bi tako trebalo biti.

Dok neka deca plešu i hode,

Druga nemaju ni čiste vode.

Dok jedno nosi haljine nove,

Drugo golo u pomoć zove.

Eh, što ne postoji neka planeta,

Gde bi živela sva deca sveta?

Tu bi svak bio dobro obučen i uhranjen,

A na daleko bi se video natpis:

Odraslima je ulaz zabranjen!“**

