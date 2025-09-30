Slušaj vest

Još davne 1982. godine, Stiv Džobs, suosnivač kompanije Apple, govorio je o tome kako prepoznaje inteligentne ljude — i to ne samo kroz formalne kvalifikacije ili broj zapamćenih informacija.

Na jednom događaju organizacije Academy of Achievement u junu te godine, izneo je svoje viđenje:

- Pamćenje je važno. Ali jednako je važno i da vidite širu sliku, kao kada sa 80. sprata posmatrate grad. Dok drugi pokušavaju da shvate kako da od tačke A stignu do tačke B proučavajući glupe male mape, samo inteligentni vide sve ispred sebe.

Prema njemu, ključ inteligencije nije u fokusiranju na sitne detalje, već u sposobnosti da se sagleda celina.

Džobsov nekonvencionalni pristup zapošljavanju

Džobs je bio poznat po tome što je radio stvari na svoj način — pa tako ni proces selekcije kandidata u Apple-u nije bio klasičan. Umesto da se sve odvija u konferencijskoj sali, često je praktikovao tzv. "beer test". Uzeo bi kandidata u šetnju, a potom bi svratili na pivo.

Tokom opuštenog razgovora postavljao je neobična, ali lična pitanja poput: - Kada ste poslednji put nešto postigli? Šta ste radili prošlog leta?

Ovim pristupom želeo je da "pročita" kandidata na dubljem nivou, da vidi s kim bi mogao da se poveže i van kancelarije, a ne samo da oceni tehničke veštine.

Samo najbolji među najboljima

Džobs je bio izuzetno posvećen ideji da okuplja ljude koje je nazivao "A-players", najbolje u onome što rade. Verovao je da kada se takvi ljudi okupe, rezultati dolaze prirodno:

- Shvatio sam da kada okupiš dovoljno A-players, kada obaviš neverovatan posao pronalaženja tih ljudi, oni zaista vole da rade jedni sa drugima. Zato što do tada nikada nisu imali priliku za tako nešto, objasnio je.

Za njega, tim snova nisu činili samo stručnjaci, već i ličnosti koje se međusobno inspirišu i dopunjuju.

