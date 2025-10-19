Slušaj vest

 Britanka Lola Mejson tvrdi da izgleda neobično u farmerkama koje su sada previše široke oko struka i tesne u bokovima. Ona je naime, imala plastičnu operaciju zadnjice u Turskoj i sada je u problemima.

Zadnjicu je platila oko 13 hiljada evra, a velika je oko 116 centimetara. Ipak, zbog silnih operacija farmerke joj sada stoje neobično i zadnjica joj ne staje lepo unutra. Pokazala je na mrežama kako joj stoje farmerke i očigledno je da su joj potrebne nove.

Pratioci su podeljeni - neki kažu da izgleda blesavo i da je operacija bacanje novca.

- Kome uopšte trebaju pantalone, našalio se jedan. Dok drugi kaže da stavi kaiš.

Neki su joj savetovali da pokuša da nosi odeću po meri.

Ovo nije prvi put da se manekenka žali kako se ne može pronaći pristojan par farmerki i pantalona.

U međuvremenu pronašla je jedan par koji joj je dobro pristajao, ali farke su ubrzo pukle, već dan nakon. 

Bez obzira na ove probleme, manekenka ne žali zbog svoje odluke jer ističe kako su joj zarada i samopouzdanje naglo porasli otkako se odlučila za povećanje zadnjice.

(Kurir.rs/Žena)

