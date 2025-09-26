Slušaj vest

U srcu Japana postoji restoran koji briše granice između usluge i saosećanja. Njegovo ime je "Restoran pogrešnih porudžbina" (The Restaurant of Mistaken Orders), i odmah po ulasku jasno vam je da ovo mesto nije kao ostala.

Naime, osoblje ovog neobičnog restorana čine osobe koje žive sa različitim oblicima demencije, a ceo koncept zasniva se na jednoj važnoj poruci – ljudskost iznad savršenstva.

Od predrasuda do ideje koja menja društvo

Pokretač ove ideje je Širo Oguni, japanski novinar i producent, koji je inspiraciju dobio nakon posete jednom domu za starije osobe sa demencijom.

- I sam sam imao predrasude, zamišljao sam ih kao zaboravne i izgubljene ljude. A onda sam video da oni mogu da kuvaju, čiste, peru veš, idu u kupovinu. Ponekad malo skrenu s puta ali to je sve, objasnio je Oguni u razgovoru za JapanGov.

Njegovo iskustvo promenilo je način na koji gleda na ljude sa ovom dijagnozom - ne kao na teret, već kao na aktivne članove zajednice koji i dalje mogu mnogo toga da pruže.

Ne znaš šta si poručio dok ne stigne na sto

U ovom restoranu, kada naručite jelo, nema garancije da će upravo to stići. Ali to je i poenta. Atmosfera je opuštena, puna osmeha i razumevanja.

Oguni se priseća jednog ličnog primera: - Poručio sam pljeskavicu, a dobio tanjir "gjoza" knedlica. Umesto da se naljutim, nasmejao sam se i pomislio: "Zašto praviti problem? Pa to je samo hrana."

Takav pristup stvara potpuno drugačiju kulturu konzumiranja obroka - gde je važnija ljudska interakcija nego tačnost porudžbine.

Male greške, velike lekcije

Greške se ovde ne kritikuju već spajaju ljude Foto: Shutterstock

Greške se ovde ne kritikuju već spajaju ljude. Dešava se da konobar zaboravi porudžbinu, da kafa dođe sa slamčicom, ili da osoblje umesto da posluži, sedne za sto sa gostima. I niko se ne buni.

- Radost je zajednička, a greške postaju povod za povezivanje, dodao je Oguni.

Zato gosti ne dolaze samo zbog hrane, već i zbog neprocenjivog iskustva, časa tolerancije, empatije i ljudskosti.

Samopouzdanje kroz služenje

Restoran je mnogo više od mesta za obedovanje - to je prostor u kojem zaposleni ponovo otkrivaju svoj osećaj vrednosti.

- Osećam da još uvek mogu nešto da uradim. Ovo mi je vratilo samopouzdanje, često ističu članovi osoblja.

A gosti, dirnuti iskrenošću i toplinom, odlaze sa dubokim osećajem poštovanja prema ljudima koje su do tada možda posmatrali kroz prizmu stereotipa.

Topla strana Japana

Dešava se da konobar zaboravi porudžbinu ili sedne za sto sa gostima Foto: Shutterstock

Za Ogunija, ovaj projekat je mnogo više od jedinstvenog restoranskog koncepta. To je vizija jednog boljeg, empatičnijeg društva.

- Ako društvo nauči da bude tolerantno, može da se izbori sa skoro svim problemima.

On svoju ideju ne naziva samo "Cool Japan", već je naziva i "Warm Japan" što znači zemlja topline, gde se ljudi vraćaju kući sa osmehom, jer su na kratko bili deo zajednice koja gradi mostove, a ne zidove.

