U aprilu je na italijanske šine stigao voz "La Dolce Vita", osmišljen kao omaž legendarnom Orijent ekspresu i zlatnoj eri italijanskog stila života. Ovaj luksuzni voz nudi putnicima spor tempo putovanja, eleganciju prošlih decenija i jedinstvenu priliku da Italiju dožive na potpuno drugačiji način.

Sastavljen od pažljivo restauriranih vagona iz šezdesetih godina, "La Dolce Vita" je već osvojio srca putnika bez obzira na cenu. Naime, trodnevna avantura od Sicilije do Rima, uključujući dva noćenja u vozu, košta od 11.280 evra po osobi,ali mesta se rasprodaju mesecima unapred.

Nostalgija na šinama

U galeriji pogledajte kako voz izgleda iznutra:

1/5 Vidi galeriju Unutrašnjost voza La Dolce Vita, replike Orijent Ekspresa Foto: Orient Express / Ferrari / Profimedia

Originalni Orijent ekspres je 1883. povezao Pariz i Istanbul i postao sinonim za luksuzna putovanja po Evropi. Njegova priča inspirisala je mnoge, uključujući i slavnog detektiva Herkula Poaroa. Međutim, 2009. je prestao da saobraća, izgubivši trku sa brzim vozovima i jeftinim letovima. Ipak, čini se da se trend vraća.

- Godine 1883, Orijent ekspres je postao prvi način za sporo putovanje, u luksuzu. Danas je sporo putovanje još popularnije nego što je bilo tada, kaže Stefano Sgambelone, upravnik voza Dolce Vita.

Putovanje kao iskustvo, a ne prevoz

Za razliku od običnog prevoza, putovanje ovim vozom uključuje mnogo više – od kulinarskih radionica do obilazaka skrivenih srednjovekovnih sela i ekskluzivnih večera u privatnim palatama. Fokus nije samo na udobnosti u vozu, već i na celokupnom doživljaju Italije izvan turističkih ruta.

- Ljudi biraju Dolče Vitu ne samo zbog samog voza, koji je prelep, već i zato što je to najbolji način da se otkrije Italija, ističe Sgambelone.

Unutrašnjost voza La Dolce Vita, replike Orijent ekspresa Foto: Orient Express / Ferrari / Profimedia

Luksuzni analitičar Dario Minutela potvrđuje da tržište za ovakav vid putovanja neprestano raste:

- Ali to nije rezervisano samo za milionere. Postoji mnogo ljudi sa vremenom i resursima koji traže iskustvo, a Italija, sa svojom dugom obalom i prelepim pejzažima izvan velikih gradova, pruža savršen paket.

Kako izgleda jedno putovanje?

Voz polazi iz Palerma u 10.30 ujutru, klizeći duž sicilijanske severne obale i nudeći impresivne poglede na mesta kao što su Čefalu, Mesina i ostrvo Salina. Ručak na brodu priprema Hajnc Bek, kuvar sa tri Mišlenove zvezdice iz rimskog restorana La Pergola. Popodnevna stanica je u Taormini, gde putnici imaju priliku da posete čuveno antičko pozorište.

Nakon noćenja, voz se ukrcava na privatni trajekt kojim prelazi na italijansko kopno. Put potom vodi duž obale Kalabrije, sa još jednom stanicom u Maratei, pre konačnog dolaska u Rim.

Putnici iz celog sveta – ali sa istim ciljem

Među gostima su bili ljudi iz različitih delova sveta: porodica iz Indije koja je želela posebno iskustvo, putnici iz Škotske koji su slavili jubilej, kao i pisac iz SAD, italijanski diplomata i par iz Pariza koji su već iskusni putnici vozom.

Posebnu pažnju privukli su i arhitekte Brit Moran i Emilijano Salči iz studija Dimore, koji su dizajnirali unutrašnjost voza u duhu šezdesetih godina. Iako su znali svaki detalj, nisu krili oduševljenje kada su i sami postali putnici.

- To smo već videli, ali što se tiče celog iskustva: vau, ovo je tako lepo, rekao je Moran.

Luksuz koji ne juri

"La Dolce Vita" nije namenjena onima koji žele da što brže stignu do cilja. Naprotiv, to je voz za one koji žele da usput prožive svaki trenutak, uživaju u vrhunskom vinu, izuzetnoj hrani, neponovljivim pejzažima – i zaborave na vreme. U svetu u kojem je sve instant i užurbano, ovaj voz donosi luksuz sporosti, a Italija ga servira na najlepši mogući način.

