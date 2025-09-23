Slušaj vest

Dnevni horoskop za 23. septembar sa sobom nosi energiju kompromisa. Pojedinim pripadnicima Zodijaka ovo će leći kao kec na jedanaest, a neki horoskopski znaci negodovaće zbog istog. Pogledajte šta astrolozi savetuju za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Nepovoljan aspekt može vam doneti poteškoće u poslovnoj komunikaciji. Problem s nadređenima. Između vas i partnera može doći do isprekidanog odnosa i trzavica. Budite spremni na kompromis. Hormonska neravnoteža. Obavezan je odlazak kod endokrinologa. U pitanju može biti štitna žlezda.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Nepovoljan aspekt vam može doneti neočekivane prepreke i zastoj u poslovanju. Potrebno je strpljenje, ne insistirajte na nečemu što ne možete da ostvarite. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekoj zabavi ili preko svojih prijatelja. Vrtoglavica. Proverite pritisak.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Zastoj u platnom prometu stvara problem u razvoju daljeg poslovanja ili novim investicijama. Pripremite rezervni plan. Ako ste neke stvari prećutali partneru, to sada može da vam se obije o glavu. Kriza poverenja. Pad imuniteta. Potrebno je da unosite veće količine vitamina i minerala.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Neočekivani preokret u saradnji s poslovnim partnerom. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Danas ste promenljivog raspoloženja, impulsivno ćete reagovati na komentare partnera. Moguće su razmirice. Čuvajte se virusa. Podložni ste infekcijama, pojačajte unos vitamina C!

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Problem u saradnji sa inostranstvom može da dovede u pitanje vaše dalje zajedničko poslovanje. Moguć je prekid saradnje. Partner vam može prigovoriti da mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Promenite to na vreme. Variranje pritiska. Ne zanemarujte simptome, potreban vam je kardiolog.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Vaše inovativne ideje ovog puta neće naići na odobrenje nadređenih. Problem u poslovnoj komunikaciji. Između vas i partnera može se pojaviti distanca. Potrudite se da razgovorom sprečite dalje udaljavanje. Reumatske tegobe, degenerativne promene na zglobovima. Mogući bolovi.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Budite oprezni s rizičnim investicijama. Moguće su nepredviđene teškoće na finansijskom planu. Nesporazumi u okviru porodice mogu se odnositi na vaš odnos s partnerom i drugim ukućanima. Neophodan je kompromis. Zadržavanje vode u organizmu. Potrebna je terapija za izbacivanje vode.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Problemi u međuljudskim odnosima danas mogu da vam zadaju glavobolje. Čuvajte se manipulativnih osoba. Vaš odnos s partnerom potresa kriza poverenja. Partner se ponaša nedosledno i nalazite se u dilemi. Moguća je lakša upala pluća, na vreme započnite terapiju.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevi koji se bave trgovinom i uslužnim delatnostima mogu najjače da osete nepovoljne aspekte. Mogući su vanredni izdaci. Ne dobijate podršku od partnera za vaše planove i to može da stvori jaz između vas. Probavne smetnje. Promenite režim ishrane, laganija hrana bi vam prijala.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Važni poslovni pregovori, ali će neko od pregovarača biti naporan. Sporazum ćete sklopiti, ali uz kompromis. Nesuglasice s partnerom zbog različitih stavova u vezi s bitnim pitanjima. Neko od vas moraće da popusti. Poteškoće s vratnim delom kičme, ukočenost. Obratite se fizijatru.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Očekuje vas promena u okviru poslovnog ugovora o saradnji koji ste ranije sklopili. Neophodan je kompromis. Slobodne Vodolije imaju pojačan osećaj usamljenosti. Svoju srodnu dušu mogu da upoznaju na nekoj zabavi. Neispavani ste, premoreni, prati vas nesanica. Potrebno vam je opuštanje.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Promene u timu poslovnih saradnika uslediće zbog nepoštovanja dogovorenih uslova. Prekid jedne i početak druge saradnje. Budite realniji u proceni osobe s kojom se viđate. U suprotnom slučaju, možete se razočarati. Planirajte odmor na nekoj udaljenoj destinaciji. Distancirajte se od svih.

