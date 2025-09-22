Slušaj vest

Dolazak u Australiju može biti početak nezaboravne avanture, ali i početak niza prepreka - ukoliko se odlučite da ne poštujete stroga pravila carine. To je na teži i skuplji način saznala indijska glumicaNavja Nair, koja je nakon dugog putovanja iz indijskog grada Kočija sa presedanjem u Singapuru dobila kaznu od skoro 2.000 australijskih dolara.

Razlog? Gajra od jasmina, tradicionalni cvetni venac koji joj je poklonio otac. Prema izveštajima lokalnih medija, Navja Nair je iz Indije ponela dva venca: jedan da odmah nosi, a drugi u ručnom prtljagu kako bi ga prenela u Australiju.

Policija na aerodromu u Sidneju Foto: Richard Milnes / Alamy / Profimedia

Međutim, jedan jednostavan i emotivan gest, pokazao se kao skupa greška. Po dolasku na Međunarodni aerodrom Melburn, carinici su otkrili neproklamovane cvetove i odmah joj izrekli kaznu od oko 2.000 australijskih dolara, što je po kursu više od 1.110 evra.

U Australiji nije zabranjeno unošenje svežeg cveća, ali je obavezno prijaviti ga na Incoming Passenger Card. Nadležni moraju da provere da li sadrži štetočine, gljivice ili bolesti koje bi mogle da ugroze lokalni ekosistem. U slučaju glumice, samo nepoštovanje ove obaveze bilo je dovoljno za visoku kaznu.

Australijski zakon i rizici za putnike

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) propisuje vrlo stroga pravila.

Putnik može poneti do šest malih buketa ili kutija sa cvećem, ali mora da ih prijavi kako bi službenici za biološku bezbednost mogli da ih pregledaju. Ko ne poštuje ovu obavezu rizikuje kazne i do 6.600 australijskih dolara (više od 5.500 evra).

Nije retkost da budu zaplenjeni hrana, biljke, pa čak i prljave cipele, koje se smatraju pretnjom po biodiverzitet zemlje.

Glumica priznala grešku

Glumica koja se u Australiji zatekla zbog učešća na događaju posvećenom Onamu, festivalu žetve karakterističnom za indijsku državu Kerala, priznala je svoju grešku.

"Ono što sam uradila bilo je protiv zakona. Napravila sam grešku iako sam imala dobru nameru, ali neznanje nije izgovor", rekla je ona.

Zabranjeni predmeti ili oni koje je potrebno prijaviti u Australiji

Slučaj Navje Nair nije izolovan. Mnogi turisti iz Evrope i Azije iznenade se strogošću kontrole. Najčešći problemi nastaju sa:

Hrana i biljke: sveže ili suvo voće i povrće, semenke, sirova riža, žive biljke, sveže ili sušeno cveće.

Proizvodi životinjskog porekla: sveže ili prerađeno meso, suhomesnati proizvodi, jaja i proizvodi od njih, med i pčelinji proizvodi.

Kontaminovani predmeti: cipele, bicikli, šatori i sportska oprema sa tragovima zemlje.

Zabranjeni materijali: oružje, droge, lekovi bez recepta, falsifikovani proizvodi, živa stvorenja i školjke.

Australija veoma strogo štiti svoj ekosistem, da i najmanja količina zemlje ispod cipela može dovesti do kontrole i kazni. Zato, svako ko planira put u Australiju mora se prethodno dobro informisati i pažljivo popuniti carinsku dokumentaciju kako bi izbegao neprijatna iznenađenja i neočekivane troškove.

