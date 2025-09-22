Slušaj vest

Supružnici iz engleskog Dorseta doživeli su veliko iznenađenje, pošto su odlučili da renoviraju kuhinju u svom seoskom domu.

Beki i Robert Fuks su, u pokušaju da povećaju visinu plafona, uklonili betonski pod i otkrili tajnu skrivenu više od 400 godina, prenosi Mirror.

Kuhinjski pod krio tajnu

Neverovatna priča je iznova aktuelizovana na mrežama, a lokalni mediji prenose reči Beki Foks.

“Kuća je stara više od 400 godina, pa je bilo puno posla. Sređivali smo kamene zidove i odlučili da spustimo pod da bismo dobili više prostora”, objasnila je.

Jedne večeri, dok je bila sa decom, njen muž Robert, poljoprivredni inženjer, razbijao je kuhinjski pod i pozvao je da dođe.

“Rekao je da donesem kantu, jer je nešto pronašao. Napunili smo je starim novčićima! Da nismo odlučili da povećamo visinu prostorije, oni bi još bili tamo”, dodala je.

Novčići zakopani u panici

Narednog dana, Beki je pregledala zlatne i srebrne novčiće i shvatila koliko su stari.

“Jasno se video datum na njima. Neki od zlatnih novčića bili su čisti i lako sam ih idenifikovala“, otkrila je.

Prema informacijama iz Britanskog muzeja, novčići su verovatno zakopani na početku Građanskog rata u Engleskoj (1642-1651) od strane zemljoposednika koji je pokušavao da sačuva bogatstvo.

Sreća na njihovoj strani

Kolekcija od najmanje 1.000 novčića, koju su Fuksovi pronašli oktobra 2019, uključivala je primerke s likovima kraljeva Džejmsa I i Čarlsa I, kao i srebrne šilinge Elizabete I.

Samo sreća je dovela do toga da Beki i Robert pronađu ovo blago iz prošlosti. I bivši vlasnici kuće su skidali pod, ali nisu išli duboko.

“Novčići su bili 25 centimetara niže“, istakla je žena.

Spektakularna kolekcija je prodata 2024. godina na aukciji u Dorčesteru za dvostruku cenu veću od najveće procenjene. Fuksovi su dobili 60.000 funti s kojima su planirali da otplate hipoteku na kuću.

(Kurir.rs/ Telegraf)

