Slušaj vest

Zadatak iz matematike, iz trećeg osnovne, objavljen je na Fejsbuk profilu "Matematika potpuno rešeni zadaci".

"Ovo je zadatak iz ponavljanja gradiva trećeg razreda osnovne škole! Kako taj zadatak primerno rešiti sa znanjem koje imaju deca na kraju 3. razreda? Pitanje je sad!", napisali su uz fotografiju zadatka koji glasi:

"Brat i sestra su pre 15 godina zajedno imali 25 godina. Koliko će godina zajedno imati za 15 godina?".

Zadatak je izazvao veliku raspravu.

"Ovako napredni zadaci rade se na dodatnoj nastavi! Verovatno je u udžbeniku bio označen kao 'za one koji žele da znaju više'. Ne znam o kom je udžbeniku reč, ali mogu da proverim i uslikam. Ja sam to prošle godine obradila na času, uz naglasak da to treba da znaju oni koji žele odličan uspeh, a sličan zadatak sam stavila i u test za dodatne poene. U razredu, osim dece sa poteškoćama, postoje i napredna deca", "Realno, zadaci sa tekstom su jako teški za pojedinu decu, po mom mišljenju, trebalo bi ih svesti na minimum", pišu roditelji i nastavnici.

Drugi su bili mnogo oštriji.

"Najbolje da svi za peticu moraju znati samo da pročitaju naslov u udžbeniku. I onda se čudimo što je svaka generacija sve gluplja. A nisu deca kriva, nego roditelji. Sa stavom: 'Nisam ni ja to znao, zašto bi moje dete moralo? Šta će mu to u životu?' i tako sve redom. Smanjiti matematiku, ukinuti logičke zadatke... A onda se svi čude što deca ne znaju da sabiraju bez digitrona, a kamoli da množe ili dele, pa se čude i rezultatima mature, govore da je teška, a nikad lakša nije bila. Učenici svi odlikaši, a znanje slabo. Nastavnici imaju sve manje prava, deca sve više, roditelji pritiskaju učitelje umesto da motivišu decu da uče. Sami stvaramo generacije nesposobnih i sami smo krivi za to".

Foto: Profimedia

Rešenje

Kao moguće rešenje, najčešće se pominjalo 55 ili 85, piše Index.hr.

Korak 1 - odredimo njihove sadašnje godine

Ako su pre 15 godina zajedno imali 25 godina, to znači da su u međuvremenu oboje ostarili po 15 godina.

Dakle:

15 + 15 = 30 godina

Njihove sadašnje godine zajedno su:

25 + 30 = 55

Korak 2 - koliko će imati za 15 godina?

Ako prođe još 15 godina, oboje će ponovo ostariti po 15 godina, što znači:

15 + 15 = 30 godina više

Njihove godine zajedno tada će biti:

Foto: Shutterstock

55 + 30 = 85

Korak 3 - odgovor

Za 15 godina brat i sestra zajedno će imati 85 godina.

Bonus video: Zašto ne treba pitati dete odmah kako je bilo u školi