Mars, planeta koju astrolozi nazivaju i gospodarem rata, ušao je u Škorpiju, gde će boraviti do 4. oktobra, a samim tim i promeniti život Škorpija, Rakova i Riba. Mars u Škorpiji donosi snažnu, intenzivnu i transformativnu energiju koja se retko može ignorisati. To je položaj planete akcije u znaku kojim vlada, pa se ovde Mars oseća snažno i moćno.

Unutrašnja snaga

Mars u Škorpiji donosi snažnu, intenzivnu i transformativnu energiju Foto: Shutterstock

Ljudi sa ovim uticajem imaju ogromnu unutrašnju snagu i sposobnost da izdrže i najteže okolnosti, a njihova energija nije površna, već duboka i usmerena ka suštinskim ciljevima. Oni ne vole polovične stvari, već ulaze u sve sa strašću i odlučnošću, često do krajnjih granica.

Moć regeneracije

Mars u Škorpiji ne poznaje kompromis Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Mars u Škorpiji donosi izuzetnu moć regeneracije, kao i sposobnost da se iz kriza i padova iznova rađa još jači. Postoji izražena potreba za kontrolom i prodorom u skrivene slojeve života, pa ova energija često ide u smeru istraživanja, psihologije, okultnih znanja ili jednostavno u razotkrivanje svega što je skriveno.

U ljubavi i odnosima ovakav Mars donosi magnetizam i snažnu privlačnost, ali i posesivnost, dok na poslu daje upornost i sposobnost da se ide do kraja, bez obzira na prepreke. Mars u Škorpiji ne poznaje kompromis – ili je sve ili ništa, a ta odlučnost ga čini jednom od najsnažnijih i najpostojanijih energija u Zodijaku.

