Letovanje u Hrvatskoj za Britanku Lolo pretvorilo se u nezaboravno iskustvo, zahvaljujući gestu jednog konobara. Naime, dok je sedela u restoranu, njena haljina se pocepala, a ono što je usledilo ostavilo ju je bez reči.

„Nikad neću sniziti svoje standarde nakon što je konobar u Hrvatskoj primetio da mi je pukla haljina, doneo iglu i konac i ručno je zašio za stolom“, napisala je Lolo na svom Instagramu, uz video koji je brzo postao viralan.

Gostoprimstvo osvojilo srce Britanke

Oduševljena gestom, Lolo je dodala: „Hrvatsko gostoprimstvo je neuporedivo s ičim.“

Njena objava od jula već broji skoro 700 hiljada lajkova, a komentari pršte od simpatija. "Zaljubila sam se", "Udaj se za njega", "Kako je pristojan, uopšte je ne dodiruje dok šije“, samo su neke od reakcija, a bilo je onih koji su se i šalili na račun konobara "Naravno, kad je konobar Srbin".

Hrvatska joj postala omiljena destinacija

Ovaj simpatičan događaj zbio se na Hvaru, a Lolo je u jednoj drugoj objavi istakla da joj je Hrvatska postala „najdraže mesto na svetu“.

Bonus video: Hvar